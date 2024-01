Les erreurs à éviter lors d'une séance de tir pour optimiser votre performance

Lors des séances de tir, vous devez tenir compte de nombreux éléments et détails pour vous perfectionner. En effet, il faut certaines compétences et techniques pour bien manier l’arme, réussir le ciblage et tirer. Mais, beaucoup font certaines erreurs qui les empêchent de progresser dans la pratique. Découvrez les choses à éviter lors d'une séance de tir pour optimiser votre performance.

Négliger la sécurité

La règle la plus importante dans la manipulation des armes à feu est le respect des règles de sécurité. En effet, vous devez être extrêmement prudent lors d'une séance de tir. Contrairement aux armes longues, les armes courtes sont beaucoup plus simples à manipuler et leur utilisation peut être très dynamique, ce qui crée de nombreux risques potentiels.

Si vous préférez les armes longues, alors vous trouverez une large gamme de carabine 22LR dans les boutiques spécialisées.

Lors de l’utilisation, évitez de diriger le canon du fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas viser. Vous ne devez également appuyer sur la gâchette que lorsque vous êtes prêt à tirer. Prenez le temps de définir la cible et le contexte avant de commencer.

Un montage incorrect d'une lunette de tir

Prêtez une grande attention au choix de votre système de montage, de rail et à vos anneaux. Vérifiez si les vis de votre montage ne sont pas lâchées pour assurer la précision. Au besoin n’hésitez pas à consulter votre manuel ou discuter avec le fabricant afin de déterminer le bon couple pour chaque vis.

De plus, si votre lunette est éloignée de son centre optique, il y a plus de chances que vous obteniez une image déformée et moins claire. Les problèmes de précision peuvent se manifester lorsque le champ est ajusté à sa portée maximale.

Rappelez-vous de ne pas régler votre viseur zéro à une distance trop éloignée de la véritable distance de votre cible. La majorité des munitions pour le fusil à grande portée devraient être recalibrées à une distance d'environ 200 mètres.

Ne pas faire un bon stand pendant la session de tir

La position de tir constitue le fondement à partir duquel toutes les autres techniques sont établies. Si la base n'est pas solide, il sera difficile de viser correctement. La compensation du recul peut varier selon la nature du stand. Lorsqu'on pratique le tir au pistolet, on utilise souvent les deux mains et on se positionne de manière à ce que le haut du corps soit aligné parallèlement à la cible.

Le pied du même côté que la main de tir doit être légèrement en retrait et les jambes ne sont pas complètement droites, mais légèrement fléchies. L'écartement des pieds est le même que la largeur des épaules. Cette posture assure une compensation naturelle de votre recul.

Ne pas connaître la distance jusqu'à la cible ou l'angle de tir

Une autre erreur fréquente est une mauvaise évaluation de la distance jusqu'à la cible. Si possible, servez-vous d’un télémètre pour évaluer avec précision la distance jusqu'à votre cible. Basez-vous aussi sur des repères tels que les arbres, les poteaux et les caractéristiques du terrain pour établir des points de référence.

Ne pas prendre un moment de repos

Lorsque le canon d'un fusil chauffe, cela peut causer divers problèmes comme des mirages ou une distribution imprécise des impacts. Il est donc évident que tout fusil tirera de manière différente selon la température de son canon.

Cela veut dire que la précision augmentera si vous prenez un peu de repos pour votre fusil. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses après chaque série afin de laisser votre canon refroidir.