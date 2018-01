Home » Voyage Les 10 plus beaux carnavals du monde Voyage Les 10 plus beaux carnavals du monde

Le début de l’année est toujours marqué par un grand nombre de carnavals un peu partout à travers le monde. C’est l’occasion pour de nombreuses personnes de vivre une expérience riche en couleurs, de s’amuser et de se changer les idées sans être submergé par les difficultés de la vie quotidienne. Mais il y a tellement de carnavals qu’il est difficile de choisir entre eux. Nous avons pensé qu’avec une liste des 10 plus beaux carnavals du monde, vous aurez plus de facilité à choisir et qu’après les avoir parcourus, vous pourrez en choisir d’autres.

1. Le Carnaval de Rio

Organisé chaque année à Rio de Janeiro au Brésil, le Carnaval de Rio est sans aucun doute l’un des plus connus à travers le monde. Il commence bien avant son lancement officiel et des activités pré carnavals ainsi que des répétitions sont effectués. C’est un carnaval incroyable et vous aurez besoin de beaux déguisements pour danser la samba. Au cours de cet évènement, de nombreuses écoles défilent pour rivaliser afin de savoir qui danse la samba mieux que l’autre.

2. Le Carnaval de Venise

Véritable déploiement de couleurs et de déguisements divers et variés, le carnaval de Venise attire chaque année des gens venus du monde entier. Son défilé des Marie et son vol de colombe sont si appréciés que si l’on ne s’y prend pas des semaines à l’avance, on a du mal à trouver où loger. Il vous faudra trouver le bon déguisement pour pouvoir profiter des défilés, bals costumés et autres évènements de ce carnaval.

3. Le Carnaval de Nice

Le plus réputé de France, le carnaval de Nice est l’occasion d’assister aux spectacles les plus célèbres du monde. Avec des défilés qui ont lieu aussi bien le jour que la nuit, c’est un spectacle époustouflant qui est offert. Sa bataille de fleurs et son défilé de chars attirent des gens (participants et spectateurs) venus des quatre coins du monde. C’est l’occasion pour les Niçois de mettre en valeur les fleurs produites localement.

4. Le Carnaval de La Nouvelle-Orléans

Évènement aux couleurs vert, violet, et or, le carnaval de La Nouvelle-Orléans est très connu et très apprécié dans le monde. Il réunit des gens de divers horizons venus profiter des fous rires et des joies de la célébration du Mardi gras. Des défilés de troupes et de danses prennent d’assaut les rues de la Louisiane pour le plus grand bonheur des spectateurs et des participants.

5. Le Carnaval de Binche

Le carnaval de Binche est un carnaval réputé pour son respect des traditions. Il a été inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO au cours de l’année 2003. Au cours de ce carnaval, des Gilles (hommes costumés) revêtent leurs masques blancs et défilent dans les rues pour partager des oranges. Ce carnaval est également composé de banquets et de bals.

6. Le Carnaval d’Oruro

Également inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, le carnaval d’Oruro a lieu en Bolivie depuis de nombreuses années. Il est marqué par une foule de danseurs aux costumes étonnants et aux danses variées.

7. Le Carnaval de Cologne

Très connu et très apprécié, le carnaval de Cologne a de longues années derrière lui. Il se caractérise de défilés de femmes et prend fin par l’immolation d’un mannequin fait en paille qui représente les péchés commis lors du carnaval.

8. Le Carnaval de Notting Hill

Contrairement à la plupart des carnavals, il se déroule en été. C’est un carnaval relativement récent qui a quand même su s’imposer parmi les plus grands. Il s’articule autour de danses et de spécialités apportées par les migrants des caraïbes.

9. Le Carnaval de Dunkerque

Il s’agit d’un très grand carnaval de France qui accueille chaque année de nombreux visiteurs. Ce sont sa musique, ses chansons, ses bals et ses défilés qui en font un rendez-vous à ne pas manquer.

10. Le Carnaval de Québec

Des sculptures faites sur la neige, un grand bonhomme de neige, un bain de neige, et des défilés de nuit sont les grandes activités qui composent ce carnaval. De quoi procurer de la joie, de l’amusement et de la distraction aux Canadiens et aux touristes.

Cette liste des 10 plus beaux carnavals du monde vous permet de savoir par quels carnavals commencer pour un maximum de plaisir.