Décoration : comment affirmer sa personnalité jusque devant sa maison ?

Vous attachez un soin particulier à personnaliser votre intérieur avec vos meubles et vos éléments de décoration, mais avez-vous porté la même attention à votre extérieur ? Personnaliser son extérieur, c'est exposer ses goûts à la vue de tous, ce qui demande d'être un minimum sûr de soi, mais qui permet aussi d'affirmer son style jusque devant sa maison. Prêt à passer le pas ? On vous explique comment faire dans cet article !

Accessoires et décorations : mettre en valeur l'entrée principale

L'entrée principale de la maison est l'endroit idéal pour affirmer votre style. Commencez par choisir une porte qui correspond à vos goûts : en bois massif avec des détails sculptés pour un style extravagant et élégant, en verre pour un rendu moderne et épuré, en métal pour une ambiance industrielle ou encore en couleur pour une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Viennent ensuite les accessoires : choisissez un paillasson original pour vous démarquer et ajoutez, pour le fonctionnel comme pour l'esthétique, un porte-manteau et un meuble à chaussure dans le même style que la porte (ou pas, à vous de voir si vous voulez créer du contraste). Pour compléter votre entrée, vous pouvez ajouter d'autres éléments décoratifs comme des luminaires extérieurs, dont il vous faudra choisir la forme (une guirlande par exemple) et la couleur, ainsi que des plantes, en pot de chaque côté de la porte ou suspendues au-dessus, à moins que vous ne préfériez les faire grimper tout autour de celle-ci pour créer une arche végétale.

Être visible de loin : une façade originale qui arbore vos couleurs

Selon la configuration de votre maison, seuls vos invités verront votre entrée, mais tout le monde peut voir votre façade : c'est donc un support incontournable pour affirmer votre personnalité. Commencez par choisir les matériaux : la brique pour un charme rustique, le bois pour le pittoresque, le stuc pour une élégance classique, etc. Il est possible de faire grimper des plantes sur votre façade pour lui donner un aspect plus naturel. Concernant les couleurs, vous pouvez simplement peindre certaines parties de votre façade, ou carrément vous lancer dans la peinture d'une fresque ! N'oubliez pas que les volets doivent s'intégrer à votre décoration, qu'ils soient ouverts ou fermés. Enfin, si vous êtes prêt à vous lancer dans un gros chantier, vous pouvez personnaliser votre façade en ajoutant de nouveaux éléments architecturaux comme des colonnes, balustrades, piliers, lucarnes et autres ornements (il vous faudra peut-être un permis de construire).

Aménagement paysager : l'importance d'un jardin personnalisé

Comme évoqué, l'aménagement paysager peut donner du caractère à votre porte d'entrée et votre façade. Mais, si vous avez un jardin, ça ne s'arrêtera pas là. Le jardin est un véritable terrain de jeu pour la décoration extérieure, où la végétation (arbres, fleurs et autres plantes) joue bien entendu un rôle primordial, mais qui ne se suffit pas à lui-même. En effet, les possibilités de décorations sont multiples : un épouvantail original, un pont en bois (profitez-en pour faire couler un ruisseau dessous), une fontaine… S'il y a bien un endroit propice pour laisser libre cours à son imagination, c'est bien le jardin !