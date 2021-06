Home » Actu Comment activer un badge verisure ? Actu Comment activer un badge verisure ?

Les badges verisure sont des badges qui sont généralement utilisées pour effectuer le contrôle des centrales d’alarmes initiales et optimales (Pro). Jusqu’alors, il était impossible d’activer de tels badges sans procéder à un changement d’abonnement chez verisure. Maintenant, cela est possible. Voici la façon dont vous pouvez activer votre badge verisure.

Activer un badge verisure

Pour ajouter de nouveaux utilisateurs à votre système d’alarme, des utilisateurs qui utiliseront de nouveaux badges verisure, on peut le faire facilement via la plateforme https://mypages.verisure.com/login.html. À partir de cette plateforme, vous pouvez ajouter des Startkeys. En effet, chaque Starkey dispose d’une identité unique que vous pourrez attribuer à un utilisateur spécifique.

Activer une alarme verisure avec badge

Avec le lecteur de badge verisure, la vie est plus facile. Ce lecteur de badge d’accès vous permet d’activer et de désactiver votre alarme verisure sans que vous ayez besoin de mémoriser le code. Il suffit de faire glisser votre badge intelligent devant le centre de lecture et l’alarme est activée. Le soir, vous n’avez qu’à activer l’alarme avec votre télécommande et votre maison est protégée.

Désactiver une alarme verisure

Pour désactiver l’alarme, il n’y a rien de plus simple. Vous devrez commencer par localiser le carré du panneau d’alarme principal. En ce qui concerne l’arrêt de l’alarme, il vous faudra diviser le courant alternatif en déconnectant le transformateur basse tension. Ensuite, vous devez ouvrir le centre d’alarme qui est généralement scellé avec une clé.

Désactiver l’alarme à partir du programme My Verisure

Pour désactiver l’alarme à partir du programme My Verisure, il vous faudra cliquer sur « désactivation » au niveau du centre de l’écran. Ensuite, un message de confirmation apparaîtra où vous lirez « voulez-vous désactiver votre alarme ? ». Lorsqu’un tel message de confirmation apparaît, vous n’aurez qu’à cliquer sur « Déconnecter » pour confirmer votre choix. Ainsi, une demande non armée est envoyée à votre alarme et celui-ci se désactive simplement.

Changer les piles de l’alarme verisure

Pour changer les piles de l’alarme verisure, il vous faut dévisser l’étrier de protection en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ainsi, vous arrivez à détacher la partie mobile. Ensuite, il faut ouvrir la trappe des piles et insérer les trois piles comme cela se doit. Vous devrez alors refermer la trappe de protection et revisser simplement le détecteur à son étrier. Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous venir en aide.

Installer l’alarme verisure chez soi, combien cela coûte-t-il ?

En ce qui concerne le tarif d’une alarme verisure, il peut aller de moins de 1 000 euros à plus de 2 000 euros pour une serrure certifiée. Pour ce qui est des blocs-portes, vous devrez compter de 2 000 jusqu’à 5 000 euros pour avoir un modèle certifié.

En comparaison, s’il est question d’une alarme filaire, le prix peut varier de 450 à 2 500 euros, la pose comprise. Par contre, le coût d’une alarme GSM va varier de 500 euros à 3 500 euros. À tout cela s’ajoute la télésurveillance qui va coûter entre 15 et 30 euros.