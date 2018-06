Home » Business Vive les goodies Business Vive les goodies

Goodies ou objets publicitaires ont encore de beaux jours devant eux. Sur un t-shirt ou sur un tote-bag, ils sont le meilleur moyen de vous faire votre communication en toute discrétion.

Un cadeau déguisé

Clairement, c'est un véritable atout pour faire votre publicité sans trop vous prendre la tête, le tout en faisant plaisir à vos clients qui se sentiront privilégiés. Les goodies permettent à votre axe publicitaire, qu'il soit à travers une campagne plus vaste ou d'un message, de pousser encore d'avantage votre communication, en faisant de vos clients et utilisateurs les complices de votre pub.

Nombreux sont les sites qui proposent une grande variété d'objets personnalisables, les plus courant sont les T-shirt, les stylos, les clés usb, les bracelets, jeton de caddies, les mugs, tote-bag pour ne citer qu'eux.

On est champion, on est champion

Bon, je m'avance un peu, mais dans tous les cas, il y en aura un bientôt. Et oui, à l'aube de la coupe du monde de football, l'un des évènements les plus attendus par 3 milliards de téléspectateurs, tout le monde s'arrache les couleurs de son pays. La demande des goodies ne cesse d'augmenter surtout dans le monde du ballon rond, les entreprises accentuent leur campagne autour de cet évènement international. Et ils ont raison, en 2016, pour l'Euro, ce n'est pas loin de 250 millions d'euros de goodies qui ont été acheté, une hausse de 10 % par rapport à l'Euro de 2012. Un secteur qui n'hésite pas à se diversifier pour proposer toujours plus de nouveautés aux fans du genre, pour toujours attiser l'envie et rester un objet tendance.

97 % des Français ont une perception positive de ces objets personnalisés, et ce n'est pas loin de 77 % qui les conserveront. Des chiffres à prendre en compte quand on prépare sa campagne publicitaire.