Comment investir en actions air liquide et obtenir un bon rendement ?

Il existe deux façons d'acheter des actions Air Liquide : directement auprès d'Air Liquide ou par l'intermédiaire d'un organisme financier à l’image d’une banque. Si vous souhaitez vous lancer dans un tel projet, alors ce guide vous sera certainement utile. Découvrez les méthodes d’investissement dans les actions Air Liquide.

L’achat d’actions auprès d’Air Liquide

Si vous achetez des actions directement auprès d'Air Liquide, alors il faudra compter sur les institutions financières tierces. L'ouverture d'un compte-titres Air Liquide n’est pas payante et il n'y a également pas de frais de gestion ni de stockage. L’inscription de vos actions au Registre Air Liquide est faite à votre nom et le Service Actionnaires vous servira de conseiller. Une fois que vous avez ouvert un compte chez Air Liquide, il vous sera possible d’acheter des titres et d’effectuer un investissement rentable de trois manières :

A lire également : Offshore ou Holding : quelle est la différence ?

Vous pouvez bénéficier d'une commission de courtage parmi les plus faibles du marché, sans montant minimum d'achat, depuis l'espace actionnaire où il est possible de passer directement des ordres de bourse.

Par téléphone au 0 800 166 179 (appel gratuit à partir de la France) ou + 33 1 57 05 02 26 (à partir de l'étranger)

(appel gratuit à partir de la France) ou + 33 1 57 05 02 26 (à partir de l'étranger) Sélectionnez « Ordre de Bourse » depuis la page dédiée avant de cliquer par la suite sur « Passer un Ordre de Bourse » afin d’envoyer via e-mail le bon d'Ordre de Bourse complété.

Adresser votre demande par courrier à l'adresse suivante : Air Liquide - Service Actionnaires - TSA 91948 - 62978 Arras Cedex 9

L’achat d’actions Air Liquide depuis un établissement financier

Par défaut, les actions sont détenues en compte-titres ou bien au porteur.

A voir aussi : Est-il intéressant de solder un crédit ?

Il est possible d’acheter des actions auprès d'un établissement financier via un compte-titres détenu par celui-ci ou via un Plan d'Epargne en Actions. Vos actions sont « au porteur » par défaut et il vous est notamment possible de demander à l'institution financière de les convertir au format nominatif administré.

Celui-ci vous permet de bénéficier de la Prime de Fidélité Air Liquide pour les actions détenues au nominatif pur pendant au minimum deux années civiles. Par conséquent, il peut être intéressant d’effectuer cette conversion le plus tôt possible après l'acquisition, ou encore avant le changement d'année civile. Ici, c’est votre institution financière qui sera votre point de contact.

Éléments pour estimer la rentabilité de vos actions Air Liquide

Outre l'évolution des cours boursiers, d’autres facteurs affectent la rentabilité des portefeuilles d'actions.

Dividendes : Il s'agit d'un paiement régulier que vous fait la société. Air Liquide verse à ses actionnaires des dividendes annuels approuvés par l'assemblée générale. Le total à ce jour représente environ 50 % de son bénéfice net.

Attribution d'actions gratuites : Air Liquide distribue périodiquement des actions gratuites à tous les actionnaires. Cette opération n'affectera pas immédiatement la valeur du portefeuille, mais augmente les droits au dividende pour l’année à venir.

En principe, une action sera distribuée gratuitement pour 10 actions détenues. À dividendes constants, cela équivaut au montant des dividendes perçus par les actionnaires, majoré de 10% à compter de l'année suivante. La politique d’Air Liquide est de ne jamais baisser le prix unitaire de ses dividendes.

Quant à la prime de fidélité, elle augmente de 10 % la valeur des dividendes ainsi que le nombre d'actions gratuites octroyées pour les actions détenues au nominatif depuis plus de deux années civiles.