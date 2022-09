Est-il obligatoire de faire ramoner sa cheminée ?

Vous disposez d'une cheminée chez vous ? Il est important de rappeler qu'elle produit des déchets chaque fois que vous y mettez du feu. L'une des meilleures manières de l'en débarrasser est le ramonage. Est-ce une obligation ? Dans cet article

En quoi consiste le ramonage d'une cheminée ?

Le ramonage d'une cheminée consiste en un nettoyage de toute la longueur de son conduit. Cela permet de débarrasser le conduit de tous les déchets ou suies qui se sont accumulés sur sa paroi intérieure et qui représentent une perturbation pour l'évacuation de la fumée. Ainsi, on distingue le ramonage manuel et le ramonage chimique. Le ramonage manuel se fait à l'aide d'un hérisson. En effet, cette brosse se charge de frotter les parois du conduit pour enlever les déchets.

A découvrir également : Pourquoi installer un brise vue au balcon ?

Le ramonage chimique par contre se fait par libération de produits chimiques dans le conduit qui par réaction chimique réduisent la quantité de suies. Ce type de ramonage n'est généralement pas suffisant pour débarrasser le conduit de la cheminée de la totalité des déchets. Toutefois, il peut se faire avant le ramonage manuel pour le rendre plus facile.

Est-ce que le ramonage est obligatoire ?

Le ramonage d'une cheminée est reconnu par la loi comme une obligation dont le non-respect est puni par un payement d'amende. En effet, selon l'article 31-6 du RSDT, chaque ménage a le devoir de veiller au bon état, au bon fonctionnement ainsi qu'au ramonage périodique de sa cheminée. Cela permet de limiter les risques d'incendie et de protéger l'atmosphère contre les particules rejetées dans la nature.

A découvrir également : Quelle menuiserie pour vos fenêtres

La sanction d'amende peut selon les normes légales aller jusqu'à 60 euros. Par ailleurs, une habitation qui ne s'occupe pas du ramonage de sa cheminée est privée du droit d'indemnité de la part de son assurance en cas de sinistres.

Pourquoi ramoner sa cheminée ?

Le ramonage fait partie de l'entretien d'une cheminée. Il nettoie la paroi intérieure du conduit de cheminée permettant ainsi de le débarrasser des suies et autres dépôts. Ce qui lui garantit une longue durée de vie et assure son bon fonctionnement. Cela limite par la même occasion l'intoxication et les incendies. Le ramonage est également nécessaire pour le maintien du confort dans le logement et la bonne santé.

En effet, une cheminée non ramonée dégage du monoxyde de carbone, de gaz mortel et des résidus inflammables comme la créosote. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et toxique à l'organisme. Ainsi, faire du ramonage vous protège, protège les gens autour de vous et protège votre environnement.

Par ailleurs, déjà que la cheminée est ramonée, vous bénéficiez du droit d'assurance habitation auprès de votre compagnie d'assurance. Celle-ci se chargera de couvrir tous les dommages causés par l'incendie. Pour cela, il faut faire la demande d'un certificat de ramonage chaque fois qu'un ramoneur passe chez vous.

Avant de penser à faire du ramonage, il faut disposer d'une bonne brosse, car c'est l'outil principal utilisé pour faire le travail. Avec votre brosse, nettoyez minutieusement l'intérieur comme l'extérieur de la cheminée, du conduit et des différents tuyaux de raccordement. Ainsi, vous accumulez les déchets et les suies. Ramassez ensuite les suies et autres dépôts et jetez-les.

Par ailleurs, il existe plusieurs types de brosses. Choisissez donc ce qui convient à votre cheminée. Aussi, pensez à vider votre cheminée des centres chaudes, car ceux sont elles qui produisent le monoxyde de carbone. Pour le faire, servez-vous d'une pelle en métal et mettez-les à un endroit très isolé.

Quand faire du ramonage ?

Le ramonage d’une cheminée doit se faire au minimum deux fois par an. Il est souvent recommandé de le faire après l'hiver, puisqu'il s'agit d'une période où on se chauffe le plus et où l'accumulation de déchets dans le conduit est forte. Cependant, le ramonage dépend surtout de la fréquence d'utilisation de la cheminée. Ainsi, s'il y a trop de déchets accumulés dans une cheminée, il est préférable de le nettoyer en même temps.