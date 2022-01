Home » Finance Qu’est-ce que l’éducation financière ? Finance Qu’est-ce que l’éducation financière ?

L’éducation financière est un processus d’apprentissage bidirectionnel visant à fournir aux gens les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour se sentir plus confiants dans leurs choix financiers. L’éducation financière aide les gens à prendre des décisions éclairées à toutes les étapes de leur vie, de la gestion des cartes de crédit à l’établissement d’objectifs pour constituer une épargne ou démarrer une entreprise en passant par les plans de retraite et la planification successorale.

L’éducation financière est importante parce que

Tout le monde a besoin d’éducation financière.

Il aide les gens à prendre des décisions éclairées à toutes les étapes de leur vie.

Aidez les gens à gérer leurs cartes de crédit, à établir des objectifs d’épargne ou d’affaires et à planifier leur retraite.

À qui s’adresse Vaamo Financial Education ?

Les cours d’éducation financière de Vaamo sont pertinents pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer leurs connaissances financières et apprendre à prendre des décisions plus judicieuses.

Les cours sont interactifs, courts (environ 5 minutes) et multimédias (vidéos, graphiques, quiz).

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ou de se connecter ; vous pouvez commencer les cours quand vous le souhaitez.

Vous pouvez suivre un cours autant de fois que vous le souhaitez, et il n’y a pas de limite de temps pour terminer les cours.

Ce que vous apprendrez des cours sur Vaamo Financial Education :

Les cours couvrent les bases des finances personnelles, notamment comment créer un budget, économiser de l’argent lors de vos achats et protéger vos données financières en ligne. Vous apprendrez également comment améliorer votre pointage de crédit et économiser de l’argent sur les primes d’assurance, ainsi que les bases de l’investissement.

Où trouver plus d’informations sur vaamo et ses services et plans tarifaires :

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site Web ou en nous envoyant un courrier à info@vaamo.de

À quelle fréquence dois-je suivre un cours sur l’éducation financière vaamo :

Nous vous recommandons de suivre les cours une fois tous les 3 mois, mais il n’y a aucun mal à les suivre plus fréquemment. Cela dépend de vos besoins individuels.

Vous pouvez commencer à utiliser les cours immédiatement. Aucune action particulière n’est requise de votre part. Une fois que vous avez terminé un cours, il disparaîtra automatiquement sans aucune trace. Vous pouvez trouver les cours dans la section « Vaamo » dans le menu de votre téléphone portable.

Voici quelques-uns des cours disponibles pour apprendre l’éducation financière :

Finances personnelles – Planification financière – Planification financière pour les étudiants

Les bases de l’investissement – Introduction à la bourse

Pensions et régimes de retraite

Cartes de crédit et prêts – Notions de base sur l’assurance

Devis d’assurance

Combien coûte l’éducation financière vaamo :

Tous les cours sont gratuits. Vous pouvez trouver plus d’informations sur nos plans tarifaires sur notre site Web : https://www.vaamo.com/pricing

Où puis-je trouver plus d’informations sur vaamo Financial Education et les cours disponibles :

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur la page Web suivante :

https://www.vaamo.com/en-US/financial-education#report

Vous pouvez également nous contacter par e-mail à info@vaamo.de