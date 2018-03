Home » Finance Faut-il dire comment sera utilisée une trésorerie obtenue avec un rachat de crédits ? Finance Faut-il dire comment sera utilisée une trésorerie obtenue avec un rachat de crédits ?

La trésorerie avec le rachat de crédits est une somme supplémentaire que le particulier souscripteur peut toucher en vue de concrétiser un projet futur. En tant que prêt, le remboursement est directement affecté à la nouvelle mensualité du rachat de crédits. Cependant, comme dans toute démarche financière, il est utile de monter un dossier en incluant la demande de trésorerie dans le rachat de crédits. Est-il utile préciser l’usage futur de la trésorerie obtenue ? Voici les réponses.

Un rappel sur la trésorerie dans le rachat de crédits

Le rachat de crédits est pour ainsi dire un rassemblement de toutes les dettes d’un particulier en un prêt unique pour lui permettre de rembourser plus facilement à l’aide d’une seule mensualité. Le taux et l’échéance sont nettement révisés. Si le taux diminue toujours pour simplifier le redressement financier du particulier, l’échéance elle, par contre, s’allonge. Ce qui n’est pas un si grand inconvénient étant donné les autres possibilités qu’offrent le rachat de crédits (voir ici).

En effet, cette opération permet en plus de réunir les dettes en un emprunt unique d’obtenir rapidement une somme supplémentaire en vue de financer un nouveau projet. Pas besoin de remplir toute une paperasse sur une demande de prêt car elle est directement incluse dans le contrat de rachat de crédits. Mais comment l’obtient-on ? Plus d’informations sur le rachat de crédits plus trésorerie.

Une demande simplifiée

La trésorerie n’est pas obligatoire lors d’une demande de rachat de crédits. Le particulier est tout à fait libre de demander cette somme supplémentaire ou non. Cela n’empêchera pas les spécialistes d’étudier son dossier et de lui donner une chance d’obtenir la solution à son impasse financière. Il est à noter également que l’usage de la trésorerie n’est pas obligatoirement à mentionner dans la demande. Il faut simplement bien étudier le type de projet que vous comptez financer et déterminer de quelle somme vous avez besoin. Il est même possible de ne pas concrétiser un projet dans l’immédiat lors de la demande de rachat de crédits avec trésorerie et d’obtenir quand même cette somme supplémentaire comme une sorte de réserve ou de fonds de roulement.

D’un autre côté, il est tout à fait possible d’affecter directement la somme demandée à un projet précis lors de la demande de rachat de crédits. Comme votre demande doit passer par une étude minutieuse de la part de l’établissement financier choisi, cela peut aider l’établissement à prendre de meilleures décisions à votre égard à condition qu’il s’agisse d’un bon projet.

La simulation pour aider

En tant que nouveau contrat qui s’étend sur plusieurs années, il est utile de bien analyser dans quoi vous allez vous engager avant de vous lancer dans cette opération. Pour cela, il existe la simulation en ligne qui est pratiquement gratuite sur différents sites. Il vous suffit de remplir certaines informations dans le formulaire de la simulation et d’obtenir un tableau précis sur la nouvelle mensualité à rembourser, le taux et la nouvelle échéance. Il est même possible d’y inclure la trésorerie escomptée pour que tout soit précisé à l’avance. La simulation est gratuite et surtout sans engagement. N’hésitez pas à recourir à ce procédé pour concrétiser votre rachat de crédits avec trésorerie. Si besoin, demandez conseil auprès d’un spécialiste de la gestion financière.