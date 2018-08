Home » Santé Comment faire disparaître sa cellulite ? Santé Comment faire disparaître sa cellulite ?

C’est la source de complexes la plus importante chez les femmes actuellement. La cellulite est un amas graisseux qui se forme sous la peau et qui donne un aspect capitonné. Elle se développe généralement chez les femmes au niveau des cuisses, des fesses, du ventre ou encore des bras. Une fois qu’elle s’est installée, il est difficile de la faire partir. Pourtant il existe des remèdes très efficaces en fonction de votre état.

Une bonne hygiène de vie en prévention

La cellulite est un phénomène tout à fait naturel. Mais pour éviter qu’elle ne s’installe en masse et durablement, il est important d’avoir une très bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée. Aucun geste de chirurgie ou de médecine esthétique ne peut se soustraire à ce principe élémentaire. Veillez donc à garder une activité sportive pour vous dépenser, vous muscler et à surveiller ce que vous mangez, non pas sur la quantité, mais sur la qualité.

La médecine esthétique

C’est la branche médicale en vogue actuellement. Celle qui permet aux hommes et aux femmes de faire face aux premiers signes de l’âge sans avoir recours à des méthodes trop invasives. Les chirurgiens esthétiques se sont adaptés à cette nouvelle demande pour proposer des solutions. Une clinique pratique la Cryolipolyse à Annecy. Cela consiste à utiliser le froid pour détruire les cellules graisseuses par apoptose. Elle s’utilise aussi bien sur les bras, le ventre, les cuisses que sur les fesses. Totalement indolore, les cellules mortes sont éliminées au fur et à mesure par les voies naturelles.

La chirurgie anti-capitons

Aujourd’hui, l’acte chirurgical est une option que l’on envisage en dernier recours tant les techniques de médecine esthétique sont efficaces. La liposuccion, par exemple, permet d’aspirer des cellules de graisses à des endroits bien précis. Elles ont été perfectionnées pour être moins invasives et laisser le moins de cicatrices possible. Le temps de convalescence est aussi optimisé pour réduire le temps d’arrêt de travail.