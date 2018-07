Home » Santé Qu’est-ce que le jeûne intermittent ? Santé Qu’est-ce que le jeûne intermittent ?

Vous avez déjà probablement entendu cette expression à l'occasion d'une discussion, ou peut-être avez vous entendu parler de fasting ? Mode de consommation de l'alimentation différent, il est adopté par de plus en plus de monde, on vous en dit plus.

Définition du jeûne intermittent

Comme son nom l'indique, le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes d'alimentation normale équilibrée, et des périodes courtes de jeûne. Les périodes de jeûne sont souvent entre 12 et 16 heures, le repas “sauté” peut être le petit déjeuner ou le diner selon vos préférences. Les adeptes du fasting l'utilisent principalement pour perdre du poids, que ce soit lors d'une période de sèche pour les adeptes de la musculation, ou lorsqu'ils souhaitent simplement maigrir.

Comment ça se passe ?

Selon la méthode que vous aurez choisie, vous pourrez simplement mettre en place une période durant laquelle vous ne mangerez pas : si vous avez choisi de sauter le petit déjeuner, vous ne mangez rien avant 13 heures, puis vous mangez normalement, à votre faim, et vous terminez votre diner aux alentours de 21 heures. Durant la période de jeûne, vous n'avez le droit qu'à des boissons sans sucre : eau bien entendu, mais également thé ou café. Il existe de nombreux livres sur le jeûne intermittent, n'hésitez pas à vous documenter avant de commencer.

Les avantages du jeûne intermittent

En dehors de la perte de poids, qui est le but principal de ce mode de vie, vous pourrez bénéficier des nombreux avantages de cette méthode :

Votre organisme va pouvoir se détoxifier plus rapidement.

Vous n'aurez plus de ballonnements, vous ne serez plus constipé(e).

Vous augmenterez votre production d'hormone de croissance, ce qui augmentera votre masse musculaire.

Votre condition physique va s'améliorer naturellement, votre vitalité et votre concentration seront méilleures.

Votre anxiété et votre stress vont disparaître petit à petit.

Votre corps réagira mieux à l'insuline, votre taux de sucre dans le sang, la glycémie, sera amélioré et régulé.

Votre condition physique va s'améliorer rapidement.

Comme pour tout changement dans votre alimentation, il est primordial de consulter votre médecin avant de commencer, et d'en discuter avec lui, afin de ne pas vous créer de carence, ou de ne pas mettre votre santé en danger, bien entendu.