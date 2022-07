Comment bien organiser un mariage ?

Un mariage est un évènement magnifique dans la vie de chacun. Pour en avoir de bons souvenirs, vous devez bien l’organiser. Afin de vous aider, on vous suggère quelques pistes pour un mariage réussi.

Établissez votre budget

Connaitre votre budget est le point de départ dans l’organisation parfaite d’un mariage. La manière dont vous avez obtenu l’argent pour cet évènement inoubliable importe peu. Ce qui compte est de pouvoir utiliser vos ressources à bon escient. Vous devez absolument tenir compte de tous les points de dépenses, depuis le choix de la robe jusqu’à la sélection des Dragées de mariage. N’oubliez surtout pas d’inclure le cout pour la photographie et pour les traiteurs. Il vous revient d’établir vos priorités puis votre budget en conséquence.

Faites un planning

Sous l’effet de l’émotion, plusieurs mariés précipitent leurs mariages. Or, c’est un évènement qui nécessite du temps pour une bonne organisation. Plusieurs prestations doivent être réservées plusieurs mois en avance. Il faut donc tenir compte de ces différents paramètres avant de choisir la date de votre mariage. Dans le cas contraire, vous serez pressé par le temps, et finalement submergé par la préparation. Pour les salles les plus réputées, il faut une réservation environ cinq mois à l’avance. Certains weeding planner et photographes ne peuvent être sollicités que des mois en avance. Si vous loupez l’occasion de leurs faires appelle dans un délai raisonnable, vous serez obligé de recourir à des personnes moins qualifiées. Cela pourrait avoir un impact sur vous et sur l’organisation du mariage.

Établissez la liste des invités

Le nombre de convives à un mariage joue un rôle primordial dans le choix du traiteur et du lieu de célébration. Plus vous aurez d’invités, plus vous aurez besoin de plus d’espace. En ce qui concerne le traiteur, le nombre de personnes aura un impact sur l’estimation du cout des dépenses. Il est évident que le tarif du traiteur pour 100 personnes ne serait pas le même que pour une réception avec 150 personnes. Si vous êtes confrontés à une liste trop longue, essayer de supprimer les enfants, les amis de vos amis, les amis du club de détente de votre belle-mère, etc.

Choisissez-les meilleurs prestataires

Pour chaque partie du mariage, vous devez avoir le prestataire idéal. Ils doivent tous être choisis avec soin. Qu’il s’agisse du DJ, du créateur de faire-part, du traiteur ou encore du fleuriste, les critères de sélection devront être rigoureux. C’est en effet la fusion parfaite des compétences de chacune de ces personnes qui garantirait une organisation impeccable. Si vous trouvez les prestataires qu’il vous faut, tachez également de savoir s’ils sont excellents dans les travaux que vous confiez. Par exemple, tous les meilleurs fleuristes ne sont pas excellents lorsqu’il est question de compositions champêtres. D’autres peuvent être performants dans d’autres domaines comme celui des compositions fleuristes. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Communiquez régulièrement avec les prestataires

Il est important de pouvoir bien communiquer avec vos différents prestataires pour connaitre l’évolution des travaux. Ceci vous permettra d’être rapidement au courant des problèmes et de prendre les dispositions nécessaires.

Il est évident que vous soyez très occupé le jour de votre mariage. Les probabilités que vous communiquiez réellement avec les différents prestataires sont faibles. Prenez donc le soin de déléguer quelqu’un de fiable et de dynamique pour assurer ce rôle. Ce dernier pourrait vous faire des rapports à une fréquence régulière et suivre plus de près l’organisation.