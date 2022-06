Naissance d’un bébé : 5 étapes pour un baby shower réussi

Une amie, une cousine, une sœur ou une tente attend-elle la naissance d’un bébé ? Lui faire une fête surprise, un baby shower, est une idée qui vous a traversé l’esprit ? Si c’est le cas, voici les 5 étapes pour réussir votre organisation.

Choisir le bon timing

Un baby shower ne s’organise pas n’importe quand. Idéalement, une telle fête surprise doit avoir lieu entre le 7e et le 8e mois de grossesse. Comme il ne s’agit pas de faire la fête toute la journée au risque d’épuiser la future maman, il vaut mieux choisir un bel après-midi.

Pour convier copines et copains, c’est selon, mettez-les au courant du plan quelques semaines ou au moins une semaine à l’avance. Point de protocole puisque vous serez entre vous, des proches de la future maman. Sinon, comme il s’agit d’un événement unique, pourquoi pas un faire-part baby shower rigolo pour marquer le coup ? Le faire-part constitue un souvenir de plus à conserver.

Choisir le lieu parfait

Un baby shower pour célébrer la future naissance d’un bébé s’organise souvent dans le domicile des futurs parents. Si le futur papa joue le jeu, il n’y aura aucun souci à se faire. Avec la complicité de ce dernier, vous allez pouvoir vous organiser pour les préparatifs, la mise en place des décorations, etc.

Le domicile des futurs parents ne se prête pas à l’événement ? Vous pouvez également miser sur la maison avec jardin extérieur d’un proche par exemple. A la rigueur, vous pouvez privatiser la terrasse d’un restaurant.

Mettre en place le décor

La décoration permet de donner de la couleur et de la chaleur à l’ambiance. Banderoles, ballons thématiques, tirages photos personnalisés, fanions…autant d’objets de décor que vous pouvez utiliser. Il ne faut pas oublier le coin buffet et le décorer avec des assiettes et des gobelets personnalisés pour l’événement.

La décoration, pour aller encore plus loin, peut même aller jusque sur les bouteilles de boissons, les petites boîtes de sucreries. Il est possible d’imprimer en ligne ces objets de décor comme les cartes et les étiquettes.

Commander les apéros et les amuse-bouche

Lors d’un baby shower, il faut en mettre plein la vue. Mais il ne faut surtout pas oublier de combler les papilles non plus. Pour le buffet, vous pouvez y aller à votre guise avec les sucreries, les cupcakes ou encore les sablés. Mais pourquoi vous limiter aux sucrés ? Vous pouvez tout aussi bien ajouter quelques recettes en plus.

Pour varier les goûts et les saveurs, vous pouvez inclure dans le menu un peu de salades comme du taboulé ou de la salade piémontaise. Les petits toasts, canapés et petits-fours en tout genre feront également l’affaire. Il faut vous faire plaisir et surtout faire plaisir à la future maman. Enfin, n’oubliez pas les brochettes de fruits et les boissons sans alcool.

Penser à des activités pour rythmer l’après-midi

Un baby shower est l’occasion idéale pour se rencontrer en amis. C’est l’occasion rêvée pour les confidences et le partage de bons et mauvais souvenirs. Vos convives pourraient y passer des heures. Mais vous n’avez qu’un après-midi ou une journée. Raison pour laquelle il est utile de rythmer le baby shower avec de petits jeux, une petite séance karaoké, etc.

Bien sûr, il ne faut pas oublier les séances photos pour immortaliser les moments forts de l'événement pour ne pas se contenter des selfies. Les futurs parents pourraient les utiliser pour confectionner le faire-part et les cartes de naissance plus tard. Il ne faut pas non plus hésiter à en faire un livre photo.