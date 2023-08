Comment réaliser un rêve de croisière inoubliable ?

Les croisières en mer sont les plus courantes et proposent des itinéraires le long des océans, des mers et des golfes. Elles peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines, en fonction de l'itinéraire choisi. Les navires de croisière en mer sont souvent de grande taille, offrant une vaste gamme d'installations et de services. Cet article vous proposera des idées concernant les différentes catégories d’escapades en bateau, les destinations prisées, les activités à bord, les mesures de santé et de sécurité à prendre en compte, ainsi que des stratégies pour réduire les coûts du voyage en bateau.

Quels sont les différents types de croisières et quelle destination choisir ?

En général, il y a trois principaux types de trajets en croisière :

• Croisières en mer : ces croisières se déroulent sur l'océan, reliant généralement des ports populaires et des destinations touristiques le long des côtes. Des itinéraires particulièrement appréciés sont les Caraïbes ou la Méditerranée en raison de leurs charmes uniques et de leurs paysages captivants.

• Croisières fluviales : ces croisières se déroulent sur les rivières et les cours d’eau, offrant souvent des itinéraires plus calmes et des escales dans des villes historiques.

• Croisières d'expédition : ces croisières se concentrent sur l'aventure et l'exploration de destinations reculées, telles que l'Alaska ou les îles Galápagos.

Quelles activités et équipements sont généralement proposés à bord des navires de croisière ?

Les passagers des navires de croisière peuvent profiter d'une multitude d'activités et d'équipements variés qui sont mis à leur disposition pour les divertir et répondre à leurs besoins tout au long de leur voyage. Cette liste présente les activités et équipements communs que l'on peut généralement trouver à bord des navires de croisière, offrant aux passagers une occasion de se divertir et de se détendre : des restaurants, des bars et des lounges, des piscines et espaces aquatiques, des spectacles et divertissements tels que les comédies musicales, les concerts, les magiciens, les acrobates et des soirées à thème, des activités sportives telles que le basketball, le volley-ball, le tennis, des simulateurs de golf, des murs d'escalade, des services de bien-être tels que des massages, des saunas, des hammams et des jacuzzis, des centres de beauté, des clubs pour enfants et adolescents, des boutiques et galeries d'art, des casinos, etc.

Quels sont les conseils pratiques à donner aux voyageurs de croisière ?

Avant de partir en croisière, assurez-vous d'être en bonne santé et informez-vous sur les mesures sanitaires mises en place à bord. Si vous avez des problèmes de santé particuliers, consultez votre médecin avant le départ et informez le personnel du navire de toute intervention médicale possible. Apportez une trousse de premiers soins avec des médicaments de base, des analgésiques et des produits contre le mal de mer si vous y êtes sensible.

Conservez des copies de vos documents de voyage tels que le passeport, le billet de croisière, etc., dans un endroit séparé de vos originaux au cas où vous les perdriez. Si vous voyagez avec des enfants, assurez-vous qu'ils sont toujours sous surveillance, surtout près des piscines et dans les zones bondées. Protégez-vous du soleil en utilisant de la crème solaire, en portant un chapeau et en restant hydraté.

Renseignez-vous sur les excursions à l'avance pour économiser du temps et de l'argent, mais n'hésitez pas à explorer des options indépendantes à terre pour des expériences plus authentiques et abordables. Profitez des installations gratuites à bord, telles que les activités de divertissement, les piscines et les espaces de détente, pour éviter des dépenses supplémentaires et gardez une trace de vos dépenses à bord pour mieux contrôler vos coûts.