A la découverte du cidre de glace

Il y a souvent des découvertes très réjouissantes à réaliser dans le monde de la gastronomie. Vous ne pourrez donc pas faire l’impasse sur le cidre de glace dont le prix n’est pas excessif. Plusieurs contenants sont disponibles via une boutique spécialisée et vous aurez l’occasion de découvrir les goûts du Canada puisqu’il s’agit de l’une des spécialités très appréciées. Le cidre de glace est ancien puisqu’il a vu le jour il y a quelques décennies au Québec.

Le fruit d’un long travail

C’est un producteur de vin de glace et de cidre qui a décidé de mettre en avant ses connaissances afin de proposer une nouvelle boisson. La célèbre maison Neige a donc participé à ce projet et aujourd’hui, elle tente de populariser davantage ce cidre de glace qui est conçu à base de la pomme. Il faut alors une fermentation très précise du jus et il y a une petite notion à connaître, car cela lui permet de se démarquer d’un cidre traditionnel. En effet, celui-ci est réalisé avec des pommes qui ont été naturellement gelées, le goût est alors très différent et vous serez rapidement capté par cette délicatesse. Les spécialistes laissent alors les pommes sur les arbres pendant la période du gel et elles sont ensuite récoltées afin de réaliser le jus.

Une cryoextraction très efficace

Par rapport à toutes les productions françaises et notamment celles en Bretagne, le cidre de glace n’est pas un pétillant. Vous avez donc une boisson beaucoup plus lisse que vous pouvez savourer lorsque vous le souhaitez en compagnie de vos amis et de votre famille. Il est important de préciser que la fermentation est longue, il faut prévoir 8 mois au maximum pour que la teneur en sucre soit élevée avec 310 grammes pour un seul litre. N’hésitez pas à commander une bouteille sur Internet, vous ne serez pas déçu.