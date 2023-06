Des idées de décoration à base de ballons

Les ballons font partie des éléments de décoration indispensables pour les célébrations. Ils sont élégants, accessibles à tous et apportent une touche charmante à toutes les fêtes, ce qui fait qu’il serait dommage de s'en passer. Alors, si vous souhaitez réaliser une décoration moderne et élégante, ne les utilisez pas n'importe comment. Zoom sur quelques idées de décoration avec des ballons.

Des ballons en chiffres ou lettres

Les ballons en forme de chiffres ou de lettres, également appelés ballons mylar, sont très tendances. Ils sont disponibles en différentes tailles et vous offrent une deco ballon sans helium chic et élégante. Vous pouvez aussi choisir de les gonfler à l’hélium. Ils sont généralement disponibles en différentes couleurs, notamment l’argenté, la couleur or et rose gold.

L’utilisation de plusieurs ballons vous permet de former des nombres en fonction de l'âge de la personne. Il est aussi possible de créer une guirlande personnalisée en écrivant des phrases de votre choix.

La déco avec des ballons en chiffres et lettres crée un rendu spectaculaire en raison de sa taille. Elle peut ainsi sublimer un mur devant le buffet d'anniversaire ou la table des desserts. Les ballons sont également un excellent allié pour les séances de photos souvenirs.

Aménager un mur de ballons

Pour cette décoration, il faudra accrocher des ballons sur l’ensemble du mur, de sorte à ce que celui-ci soit entièrement "recouvert". L'objectif est de surprendre le public avec un grand nombre de ballons regroupés sur un seul espace. Ceux-ci peuvent être de tailles différentes ou similaires, avec des couleurs dégradées, monochromes ou multicolores.

Les ballons géants

Les ballons géants sont très appréciés pour les anniversaires en plein air, mais peuvent aussi être convenir à des événements en intérieur. Gonflez-les à l'hélium et attachez-les aux chaises ou décorez un centre de table avec. Comme les ballons numérotés, ils peuvent permettre d’obtenir de belles photos.

Ballons confettis

Les ballons riment avec couleur, motif et forme, mais aussi avec de la joie et du bonheur. Anniversaires, mariages, baby showers... les occasions ne manquent pas pour profiter des ballons confettis. Pour la conception, préparez le matériel et découpez la bouteille d'eau à l'aide d'un couteau à environ 5 cm du goulot. Utilisez la bouteille d'eau découpée comme entonnoir et faites passer les confettis par le goulot. Enfin, remplissez le ballon d'air ou d'hélium !

Les arches ballons

Une autre idée de décoration à base de ballons : la fameuse arche. Généralement placée à l’entrée du lieu de fête, elle permet d’offrir un accueil chaleureux et coloré aux invités et aussi de rendre l’endroit facilement reconnaissable. Vous pouvez suivre les tutoriels en ligne et suivre les conseils d’experts pour fabriquer une belle arche de ballons ;

Il est possible de convertir l'arche de ballons en fond pour votre séance photobooth. Devant l'arche de ballons, utilisez des accessoires de photomaton, des chapeaux pointus, des lunettes et autres accessoires et adoptez de belles poses. Prenez beaucoup de photos afin de créer d’innombrables souvenirs.

Enfin, l’arche de ballons peut être assortie à un thème d'anniversaire, de mariage ou de baby shower. Vous avez la liberté de faire des combinaisons de couleurs et les motifs pour créer une superbe décoration de fête avec les ballons.