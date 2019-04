Home » Web / Hi-tech 4 métiers du web qui ne risquent pas de chômer Web / Hi-tech 4 métiers du web qui ne risquent pas de chômer

De nos jours, il y a plusieurs métiers qui ne risquent pas de chômer. Dans cette catégorie, les métiers du web et de l’extension du numérique se taillent la part du lion. Dans cet article, nous parlerons de quatre d’entre eux concernant le site web. Il s’agit du métier de rédacteur web, de traducteur, de développeur web et de webmaster.

Le rédacteur web

Avec le développement d’internet, l’évolution des réseaux sociaux, et la création des blogs, le métier de rédacteur web est devenu l’un des plus incontournables. Le rédacteur web est un spécialiste qui fait partie de la grande famille de la communication digitale et du marketing. C’est un excellent producteur et gestionnaire de contenu texte de façon intégrale ou en partie pour les sites internet, les blogs ou les applications web.

Le rédacteur web s’assimile au journaliste web à travers les étapes de la création de contenu textuel : les recherches, l’écriture, la relecture… Après cela, il passe à la correction et procède à l’optimisation SEO. En plus des techniques de référencement naturel, le rédacteur web a besoin de maitriser la langue de travail. Il doit avoir une bonne connaissance du langage HTML.

Le traducteur de site web

Le traducteur est celui qui est chargé de passer un écrit d’une langue à une autre. Généralement, il comprend plusieurs langues et possède plusieurs capacités. Mais avant cela, il est à noter qu’il existe trois types de traducteurs.

Le traducteur littéraire travaille pour des maisons d’édition le plus souvent. Sa mission est de restituer des œuvres littéraires telles que : les pièces de théâtre, les romans, et les essais. Ce traducteur doit prendre en considération les subtilités de ces œuvres en respectant les tournures de phrase.

En ce qui le concerne, le traducteur technique est un spécialiste de la traduction dans un domaine précis donné. Entre autres, il y a le traducteur web qui est un excellent spécialiste de la traduction de tout ce qui est rédaction web. Il a une très bonne connaissance des langues étrangères. Le traducteur technique se distingue par une grande culture générale et possède au moins une licence. Il peut avoir son propre site web sur lesquels vous pourrez demander des devis traduction.

Enfin, le traducteur juré est le troisième de la liste. Le plus souvent, on l’appelle lorsqu’on veut traduire des documents juridiques. Il travaille au sein des tribunaux et peut avoir à assurer des fonctions d’interprètes.

Le développeur web

Le développeur web est un spécialiste qui a pour mission de réaliser un site web. À cet effet, il part de la maquette conçue par l’infographiste pour développer les moyens techniques nécessaires à la conception des pages du site web. Étant donné que le site doit avoir une bonne gestion, le développeur web crée une interface à travers laquelle l’administrateur du site web pourrait l’alimenter avec du contenu texte, des images et des vidéos.

Le développeur web utilise des langages bien spécifiques tels que le HTML ou encore le CSS que le serveur web comprendra afin d’afficher un site complet aux usagers du site web. Un DUT, un BTS ou une licence professionnelle en informatique sont souvent les qualifications d’un développeur web.

Le webmaster

Le webmaster est le spécialiste en charge de la gestion de la page web. Il ajoute des contenus audios, vidéos, textes ou encore image aux sites web afin de les actualiser récurremment. Il est en charge de la relation avec le webdesigner et les développeurs web.

De nos jours, le webmaster a de plus en plus la responsabilité du référencement, de l’hébergement et de l’analyse du trafic du site web. Ainsi, il peut faire des choix éditoriaux plus pertinents et accroître sa performance. Devant disposer tout au moins d’un BTS, le webmaster doit avoir aussi des compétences en graphisme et en rédaction web.