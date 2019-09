Home » Loisirs A la découverte de la gamme de Bières Amsterdam Loisirs A la découverte de la gamme de Bières Amsterdam

Dans tous les pays du monde, la bière est consommée à plusieurs occasions. Elle représente la boisson de toutes les occasions et de toutes les couches sociales. Sur le marché, il en est commercialisé de toutes les sortes et par différentes marques dont Amsterdam. La gamme de bières Amsterdam présente un caractère raffiné et un goût bien spécifique. Découvrons cette gamme de bières que tous consomment depuis déjà plusieurs décennies.

Tout sur les Bières Amsterdam

La marque de Bières Amsterdam a été lancée en France en 1995. Elle est commercialisée dans plusieurs pays où elle s’est bâti une solide réputation. Vous pouvez la retrouver dans plus de 20 pays autour du globe.

Loin de ne proposer qu’une seule et même bière depuis sa création, la marque de Bières Amsterdam se décline en trois différentes saveurs. On retrouve la Maximator, la Navigator et la Black Rum. Chacune de ces bières a su se créer sa propre identité en se détachant du reste de la gamme. Venez et découvrez l’ensemble des bières Amsterdam sur le marché et faites-vous une idée des particularités de chacune d’elles.

La bière Maximator : la bière qui se fait le plus remarquer

La bière Maximator est celle qui fait le plus parler d’elle. Venue après le succès qu’a eu rencontré la bière Navigator, elle s’est faite une place auprès des consommateurs. La Maximator est en effet, l’une des bières de la gamme qui a un taux élevé d’alcool.

Notons cependant, que ce qui la caractérise n’est pas son taux d’alcool élevé, mais plutôt son goût en bouche. La bière Maximator est fabriquée à partir d’un mélange de caramel et de houblon qui laisse un goût sucré en bouche. A la fois intense et raffinée, la bière Maximator est l’une des plus consommées de la gamme de Bières Amsterdam.

Pour faire une petite comparaison entre la Maximator et son prédécesseur la Navigator, on peut dire que la Maximator est moins pétillante. Toutefois, cette bière produit une mousse dense lorsqu’elle est servie.

La Navigator, une référence qui n’a pas dit son dernier mot

La bière Navigator n’a pas dit son dernier mot, car son goût n’est pas non plus des moindres. Plus pétillante en bouche que la Maximator, la bière Navigator est celle parmi les bières Amsterdam qui s’est vite fait connaître.

La black Rum, un mélange osé

Le Black Rum provient d’un mélange entre la bière Navigator et le vieux rhum. C’est ce qui lui donne son goût intense. L’odeur du rhum ne manque cependant pas, de se faire remarquer. Cette bière est aussi consommée que les deux autres.

« L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION »