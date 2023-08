Tout savoir sur la planification des vacances : le guide

Pour profiter pleinement de vos vacances, vous n’êtes pas obligé de partir très loin. Il est bien possible de choisir une destination proche pour minimiser les dépenses. Ou si vous souhaitez découvrir d’autres horizons, il convient alors d'opter pour une destination moins fréquentée et choisir de partir en saison creuse. Réduisez la durée du voyage et vous verrez que les dépenses seront moins importantes. L’avantage des vacances petit budget c’est que vous aurez l’occasion de partir le plus souvent. D’ailleurs, lorsque vous réalisez des vacances à petit prix, cela vous fait ouvrir les yeux, vous aurez une vision du monde plus ouverte, vous saurez apprécier la vie comme elle est. Sachez que les plus belles choses de la vie comme les plages, la nature, le soleil couchant, les rires, les temps de qualité entre proches ne s’achètent pas.

Bien choisir le moyen de transport pour profiter des vacances pas chères

Afin de réduire les frais de transport pour vos envies de vacances pas chères, optez pour un transport en commun. Non seulement c’est bon marché mais vous participerez à la préservation de la planète en réduisant l’émission de gaz à effet de serre. Pour un voyage économique et écologique, vous pourrez choisir de partir en train, en bus ou en covoiturage. Des cartes de réduction et des abonnements sont proposés pour les voyageurs en train avec lesquels ils bénéficient d’une remise. Pour dépenser moins, voyager en seconde classe serait aussi un moyen efficace. Si c’est le voyage en bus qui vous intéresse, le voyage nocturne s’avère plus abordable.

A voir aussi : Quels sont les conseils pour réussir ses vacances ?

Opter pour un hébergement pas cher, utiliser le bon outil pour en trouver

Il existe des outils en ligne qui vous aide à réaliser des recherches optimisées et trouver l’hébergement au meilleur prix dont vous aurez besoin : selon le prix qu’il vous faut, le nombre d’étoiles, le niveau de confort, la situation géographique de l’établissement, les services…Parmi les sites les plus populaires pour trouver une chambre d’hôte, une auberge, une maison d’hôte ou un camping, on peut citer : Booking.com, Tripadvisor, Airbnb.

Les astuces clés pour économiser sur le budget durant les vacances

Pour réussir à économiser le budget, il faut trouver des astuces pour réduire le budget nourriture sans vous priver de vos plaisirs gourmands. Le plus souvent, c’est la restauration qui occupe la plus grande place dans le budget global. Sachez que vous n’êtes pas obligé de trouver des restaurants étoilés pour bien manger et découvrir les spécialités locales. Il y a la street food, une alternative pas chère qui vous permet de déguster divers plats authentiques typiques de la région : vendus à la rue, par les camions ou aux marchés locaux. Parfois, vous pouvez aussi cuisiner vos repas, c’est encore un bon plan pour économiser sur le budget nourriture.

A lire également : Le guide ultime pour organiser des vacances parfaites

Opter pour des activités gratuites amusantes pour dépenser moins et s’amuser en même temps

Trouvez des visites gratuites ou choisissez des jours de gratuités pour les visites dans le but d’économiser davantage : monument, musée, sites historiques, etc. Il convient de réserver les activités en avance pour éviter la déception le jour venu. Surtout pour les sites populaires, il convient de réserver le plutôt possible. D’autres activités intéressantes encore pour des vacances pas chères :

baignades en eau naturelle,

escalade en montagne,

randonnée à pied,

pêche,

olympiades, etc.

Même avec un budget intimiste, il est bien possible de passer des vacances inoubliables. Il suffit d’utiliser les bonnes astuces : cuisiner soi-même, choisir un voyage en transport commun, opter pour des activités gratuites mais très amusantes et utiliser des applications en ligne pour trouver l’hébergement.