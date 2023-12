Votre chat s'est cassé la patte : contactez rapidement votre vétérinaire

Les chats sont joueurs, parfois imprudents… Même s'ils sont solides et qu'ils ont toujours tendance à retomber sur leurs pattes, ils peuvent tout de même se blesser. Cela peut être plus ou moins grave, selon les situations. D'ailleurs, ils peuvent se casser une patte à la suite d'un accident, d'une chute ou d'un traumatisme. Voici quelques scénarios courants où les chats peuvent se fracturer une patte.

Les causes d'une fracture

Les chats sont bien connus pour être agiles. Cependant, ils peuvent parfois chuter de hauteurs importantes, car ils aiment partir en exploration dans des lieux élevés comme les toits, les arbres, les balcons, les armoires… Une mauvaise chute peut causer une ou plusieurs fractures au niveau des pattes. Ils peuvent également être heurtés par un véhicule. Les accidents de la route peuvent provoquer des blessures graves, y compris des fractures des membres. Les bagarres entre chats ou les combats entre chats et chiens ou autres animaux, peuvent conduire à de telles blessures ainsi que la chute d'un objet lourd sur la patte. Ces animaux ont tendance à partir à l'aventure à travers les champs, les jardins, etc. Ils peuvent se coincer une patte dans une clôture, un grillage ou d'autres structures.

Une consultation en urgence

Quoi qu'il en soit, si vous constatez que votre minou boite, qu'il ne peut pas poser sa patte sur le sol et qu'il rencontre des problèmes pour bouger, vous pouvez vous rendre chez votre vétérinaire à Gembloux, à Bruxelles. Celui-ci analysera la situation avec expertise rapidement. En effet, votre chat peut réellement souffrir, alors, il faut agir vite. Celui-ci peut devenir agressif à cause de la douleur, et il vous le communiquera en essayant de vous mordre ou en poussant un cri. Votre compagnon peut souffrir d'une fracture ouverte. Il suffit de vérifier s'il a une plaie. Si c'est le cas, vous pouvez, avant d'aller consulter, désinfecter la plaie avec une solution saline ou de l'eau. Vous ne devez pas bander la patte cassée sous peine d'aggraver la situation.

Un traitement adapté

Votre vétérinaire s'occupera de lui en réalisant un examen complet et en lui donnant un traitement, selon la gravité de la blessure. Votre matou devra prendre des médicaments pour soulager sa douleur et sa patte devra être immobilisée à l'aide d'un plâtre ou d'une attelle. Une intervention chirurgicale pourra certainement être envisagée, en fonction de la gravité de la blessure. En attendant la visite chez votre vétérinaire, votre chat devra avoir une activité limitée et rester au calme. Il faudra veiller à ce qu'il ne saute pas et qu'il ne grimpe pas sur les meubles au risque d'aggraver la situation. Ignorer une fracture ou tenter de traiter la blessure à la maison peut entraîner des complications graves.

