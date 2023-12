Partir à la découverte du Groenland : quatre bonnes raisons de le faire

Le Groenland est la plus grande île du monde et il fait plus de 2 millions de km². C’est quand même trois fois la France en superficie. Sa calotte glaciaire recouvre près de 80% de sa surface. C’est pour cette raison que quand on évoque le Groenland, on pense à des glaciers, des icebergs et des immensités blanches. Ce grand champ de glace ne nous convainc pas toujours de partir à la découverte de la terre verte, mais voici quatre bonnes raisons qui peuvent vous pousser à partir découvrir le Groenland.

Une destination atypique

Pour les vacances, en choisissant une destination connue, vous devez vous attendre à des plages et à des endroits touristiques bondés. Au retour, les récits sont également assez similaires. Marre de cette situation ? Choisissez le Groenland. Au retour des vacances, vous aurez un récit unique, mais aussi des photos différentes d’une grande beauté. C’est une destination atypique, en terres groenlandaises, le calme est garanti.

A voir aussi : Quelles sont les conditions pour jouer au casino en ligne ?

La glace et…

Si pour d’autres destinations, on dit que la nature règne, au Groenland, c’est la glace qui est la reine. C’est seulement dans cette partie du globe que vous pourrez découvrir une calotte polaire atteignant les 3 000 mètres d’épaisseur. Les milliers d’icebergs ne passeront pas inaperçus, car ils sont bien imposants. Les plus grands font jusqu’à 40 mètres de hauteur et 150 mètres de longueur. En tout cas, la terre verte vous promet un dépaysement et une découverte des différentes nuances de blanc. Vos oreilles pourront également profiter d’une expérience unique, notamment la nuit. Vous pourrez apprécier le bruit de craquement de ces blocs de glace imposants.

A voir aussi : Apprendre à danser : Où apprendre la danse en Belgique ?

Les aurores boréales

Les aurores boréales constituent aussi une excellente raison pour visiter le Groenland. Pour admirer ce spectacle naturel dans le ciel, il faudra planifier la visite de la terre verte entre septembre et mars. Entre 18h et 1h du matin, le ciel groenlandais se transforme en un écran géant où de belles couleurs vont défiler. À vous de voir d’où vous voulez admirer ce ballet céleste : du pont d’un bateau ou sur la banquise arctique. En tout cas, l’expérience sera inoubliable et vous marquera à vie.

La gastronomie

On ne l’évoque pas souvent, mais la gastronomie groenlandaise est aussi intéressante et vos papilles seront agréablement surprises. Les plus courageux pourront prendre du hareng au petit-déjeuner. Pour le déjeuner, vous pouvez rester dans le classique avec un burger, mais choisissez celui avec du bœuf musqué. Entre-temps, essayez la sucette d’iceberg. Pour le soir, offrez-vous un dîner plus nourrissant avec le ragoût de renne. Si vous passez dans les villages inuits, on peut également vous servir du kiviaq, du mattaq, du misiriak ou de l’iguanaq. Après un repas, dégustez également l’express groenlandais qui est composé de café, de whisky, de liqueur de café, de la crème chantilly et du Grand Marnier.

Décidé de partir à la découverte du Groenland ? Pour ce voyage, il serait judicieux de faire appel à un voyagiste spécialisé. Pour découvrir au maximum les terres groenlandaises, vous pouvez prévoir une croisière au Groenland.