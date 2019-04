Home » Nature Objectif zéro déchet grâce du matériel adapté Nature Objectif zéro déchet grâce du matériel adapté

De plus en plus, nos considérations vont vers des problématiques environnementales. Et pour que chacun fasse sa part, il est nécessaire de s’équiper pour limiter notre production de déchets au quotidien. C’est ainsi que dans un engagement écoresponsable, certaines entreprises se sont spécialisées dans la production de fournitures et d’emballages réutilisables pour nous faciliter la vie au quotidien.

Objectif zéro déchet

Passer du zéro déchet du jour au lendemain n’est pas une chose facile. Cela demande bien évidemment d’abandonner des habitudes mises en place depuis des années et sans lesquelles nous ne voyons pas vraiment comment faire. Alors, pour nous y aider, certaines entreprises se sont spécialisées dans la fourniture et la production de matériaux réutilisables. Pour le plus simple, ce seront par exemple des sachets de thé réutilisable et des pailles en bambou à transporter partout. On pensera également aux gourdes en inox qui nous permettent de boire à volonté sans gaspiller des déchets plastiques. Enfin, la théière en verre sera idéale pour vous accompagner partout et conserver notre boisson chaude jusqu’à une heure.

L’hygiène et la beauté également concernée

Nous ne nous en rendons pas forcément compte, mais au quotidien, le dentifrice, le shampooing, le gel douche et les déodorants sont autant de milliers de tonnes de plastiques déversées dans le monde. Voilà pourquoi, du côté de l’hygiène et de la beauté, nous pouvons également faire un effort de manière à passer à une démarche écologique. Par exemple, il sera possible d’opter pour un savon aux agréables senteurs et qui nettoie la peau en profondeur. Pour ces messieurs, un rasoir réglable pourra être réutilisé à volonté tout en gardant son coupant d’origine. Pour les brosses à dents, il sera également possible d’opter pour une brosse à dents en bambou réutilisable et qui se nettoie plus facilement. Enfin, les cotons tiges sont également fabriqués en bambou avec du coton 100 % biodégradables.