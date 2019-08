On compose son ordinateur sur-mesure

Aujourd’hui, qui peut se passer d’un ordinateur ? En quelques années, il a complètement investi notre intérieur et permet même à un certain nombre de personnes de pouvoir travailler de partout. Toutefois, peu sont les ordinateurs qui tiennent la route et généralement, les utilisateurs sont déçus du rapport qualité-prix. C’est la raison pour laquelle, beaucoup s’orientent désormais vers le montage d’ordinateur pour une machine sur-mesure et capable de durer dans le temps.

L’avantage de monter son ordinateur soi-même

Évidemment, le côté économique rentre en ligne de compte car lorsque vous décidez de monter votre ordinateur vous-même, c’est vous qui choisissez les composants à mettre à l’intérieur. Du coup, il est même possible de trouver des composants informatiques pas chers sur la toile, d’un seul clic. Mais le gros avantage qu’il y a à le faire soi-même, c’est surtout parce qu’il correspondra exactement à vos attentes. Un disque dur plus gros ? Un processeur plus puissant ? Tout devient possible du moment que vous vous plongez un minimum dans le mode d’emploi. Et même si cela rebute certains, de nombreux blogs vous fourniront des informations essentielles pour que vous puissiez y parvenir.

Les composants prioritaires

Alors pour vous aiguiller un peu et pour vous aider à composer votre ordinateur sur-mesure, il faudra impérativement vous munir des composants suivants :

Un processeur Intel dernière génération (Intel Core I5 ou I7)

Une carte mère

Un ventirad

De la mémoire vive

Un disque dur SSD d’au moins 512 GO

Une carte graphique, de préférence NVidia GT1060

Un système d’alimentation

Un lecteur, graveur de DVD

Un boîtier entier pour l’ordinateur

Quoi qu’il en soit, et avant de commencer, vous devez impérativement déterminer vos besoins. En effet, la configuration ne sera pas la même si vous souhaitez juste utiliser internet et faire de la saisie sur Word ou sur Excel ou en revanche, si vous êtes plutôt dans l’animation 3D ou développeur de site internet.