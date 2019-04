Home » Business Des entreprises spécialisées dans la prévention sur les routes Business Des entreprises spécialisées dans la prévention sur les routes

Sur les routes, le danger reste bien réel. Et même si pour l’année 2018, on note une petite baisse des décès, il n’en reste pas moins que les collectivités font de très gros efforts de manière à aider les conducteurs à lever le pied. Et dans cette perspective, elles font bien souvent appel à des entreprises spécialisées dans la prévention et qui essayent de sensibiliser les usagers.

Objectif sensibilisation

Désormais, le centre des grandes villes et des grosses aux améliorations se transforment peu à peu pour laisser la place aux piétons. Dans cette perspective, les collectivités font de plus en plus d’efforts de manière à sensibiliser et à prévenir les risques sur les routes. En effet, le matin ou le soir, les bouchons occasionnent bien souvent du stress et de l’angoisse qui ont tendance à énerver les automobilistes. Et au détour d’un tournant, c’est parfois l’accident. Voilà pourquoi, elles mettent en place différents moyens de manière à faire ralentir les conducteurs. Et pour cela, elles font en général appel à des entreprises spécialisées dans la distribution de mobilier urbain et qui bénéficient de tous les agréments en matière de normes européennes et françaises.

Des radars préventifs

Sur les nationales et départementales, nous connaissons bien évidemment les radars qui sont positionnés à certains embranchements stratégiques. Par ailleurs, de nombreux contrôles routiers permettent de régulièrement sanctionner les automobilistes en infraction. Mais à l’intérieur des villes, et plus spécifiquement autour des zones à 30 km/h, il est également nécessaire de faire ralentir les automobilistes. Voilà pourquoi, le radar préventif de vitesse est tout à fait indiqué dans ce genre de cas. Fonctionnant à l’énergie solaire, il ne demande que peu d’entretien et n’impacte en aucun cas le budget des communes. D’utilisation simple, il affiche en rouge ou en vert la vitesse du conducteur de manière à le sensibiliser sur son allure. De la sorte, il pourra immédiatement se rendre compte du danger potentiel qu’il représente.