Que boire avec la galette des Rois ?

C’est l’Épiphanie ! À base de pâte feuilletée à la frangipane, à la confiture, au chocolat ou encore à la pomme, prenant la forme d’une brioche avec des fruits confits par exemple, la galette peut aussi faire preuve d’un peu plus de fantaisie selon les goûts et les envies de chacun. Quoi qu’il en soit, la galette « on l’aime quand elle est bien faite, avec du beurre dedans ». Alors, pour partager ce moment en famille ou entre amis, il convient de l’accompagner à sa juste valeur.

Tour d’horizon donc des boissons possibles.

Le vin pour un mariage sans fausse note

Depuis peu, les vins rouge le petit pont s’invitent aux côtés de la galette sur les tablées. L’accord parfait est d’opter pour un vin doux, sec, léger avec cette toute petite touche d’acidité et de fraîcheur en bouche pour rompre avec les notes sucrées de la galette. Les vins rouges comme ceux provenant du Val de Loire ou de Bourgogne tout particulièrement, parce qu’ils sont moins puissants et moins corsés, créent alors la surprise au moment de déguster sa part de galette. D’autant qu’il existe de nombreux vins rouge moelleux à souhait.

Le cidre, le grand classique

Que l’on soit Breton, Normand ou pas d’ailleurs, peu importe. Le cidre fait office de grand classique. D’ailleurs, il est préférable de privilégier un doux voire un demi-doux pour une alliance agréable en bouche. Ce sont des valeurs sûres. Bien entendu, la plupart des boissons pétillantes à fines bulles comme les crémants – vifs, légers et frais – conviennent également. Là encore les vins de Loire comme le Vouvray ou le Montlouis sur Loire pétillante sont assez doux et un brin effervescents, pour savourer sa galette au mieux.