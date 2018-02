Home » Immobilier Comment obtenir une aide pour un logement étudiant ? Immobilier Comment obtenir une aide pour un logement étudiant ?

Les étudiants n’ont pas des revenus colossaux, ils doivent trouver des aides afin de réduire le montant du loyer tout en bénéficiant d’un vrai confort. Cela permet de travailler dans les meilleures conditions sans être dérangé par ces questions financières.

La CAF vous propose une allocation pour le loyer

Le loyer dans les résidences sera différent en fonction de la situation géographique et des services disponibles (pressing, salle commune…). Il est possible de réduire la somme en demandant des aides. Il est ainsi plus facile de louer un appartement étudiant à Angers. L’APL délivrée par la CAF est incontournable puisqu’elle est acceptée par tous les organismes. Vous devez effectuer une demande sur Internet en fournissant votre statut, le montant du loyer, vos ressources financières et celles de vos parents.

Une aide pour régler le dépôt de garantie

Si cette allocation est acceptée, elle peut être versée directement à l’organisme qui s’occupe de la location de cet appartement. Il est aussi envisageable d’obtenir la somme afin de payer vous-même votre loyer. Lorsque vous cherchez un logement, le dépôt de garantie représente un vrai problème si vous n’avez pas un garant. L’avance Loca-pass est un crédit à taux zéro qui n’entraîne aucun frais de dossier. Le montant est donc versé sur votre compte, mais vous devrez le rembourser dès que vous quitterez cette habitation.

Une subvention proposée à certains étudiants

Les étudiants sont souvent confrontés à des difficultés majeures, le FSL (Fonds de solidarité pour le logement) est donc intéressant. Sous forme de prêt ou d’une subvention, il améliore le quotidien et facilite l’accès au logement. Il est préférable d’effectuer toutes les demandes en amont quelques semaines avant la rentrée scolaire. Vous augmentez ainsi vos chances de trouver rapidement une résidence étudiante, car ces structures sont souvent prises d’assaut dès le mois d'Août.