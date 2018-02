Home » Santé Découvrez le comparateur de mutuelles en ligne Santé Découvrez le comparateur de mutuelles en ligne

Le marché des mutuelle est fort concurrentiel avec bon nombre de sociétés et de courtiers qui proposent des formules différentes et pas toujours adaptées aux besoins de chaque souscripteur. Heureusement, un comparateur de mutuelles en ligne vient à la rescousse des familles, des séniors, des travailleurs non salariés ou encore des entreprises. On vous dit tout sur le comparateur de mutuelles.

Un comparateur de mutuelles, pour qui ?

Cet outil en ligne s'adresse à absolument tous les souscripteurs à partir du moment où ils ont atteint leur majorité. L'objet du comparateur est de renseigner les besoins de chaque souscripteur selon différents critères tels que la composition du foyer, l'âge des membres de la famille, du couple ou du futur assuré si ce ou cette dernière est célibataire. Il convient aussi de fournir son statut, entendre par là, le régime dont dépend la personne.

Ce comparateur de mutuelles s'adresse aussi aux entreprises du secteur privé, quelle que soit leur taille, qui depuis maintenant deux ans doivent proposer à l'ensemble de leur salariés cadres et non-cadres, une couverture santé appelée la mutuelle obligatoire d'entreprise. Laquelle est prise en charge à hauteur de 50% par l'employeur.

Les devis mutuelles

Pour chaque proposition de contrat, un devis détaillé accompagne les termes de couvertures proposées par la société de mutuelle. Ce dernier permet au souscripteur de connaître les taux de remboursements des différents postes de santé, clairement formulés, sur chacun des devis de sociétés partenaires du comparateur. Que le demandeur soit une famille, une demandeur d'emploi, un fonctionaire, un travailleur non salarié, un sénior, obtenir plusieurs devis permet, au final, de faire des économies sur son assurance santé en choisissant la plus adaptée aux besoins de chacun.

Notons qu'il est tout à fait possible d'obtenir des devis pour des sur complémentaires, dans la mesure où le souscripteur est salarié du privé mais bénéficiaire d'une couverture entreprise pas toujours adaptée aux besoins de son foyer.