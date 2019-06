Home » Immobilier Comment choisir une SCPI Immobilier Comment choisir une SCPI

Pour bénéficier de revenus complémentaires ou préparer la retraite, de plus en plus de Français se tournent vers les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Avec la multiplication des SCPI, il est toutefois moins simple de choisir une société spécifique. Ce guide vous indique les critères clé pour bien choisir une SCPI.

La capitalisation

L’atout majeur de la SCPI par rapport à un investissement comme l’immobilier classique est la mutualisation du risque. En faisant l’acquisition des parts de SCPI, de nombreux mètres carrés de terre se trouvant à des zones géographiques diverses sont à votre propriété. Notez que plus la capitalisation d’une SCPI est importante, moins votre investissement est risqué. Il est donc préconisé de privilégier les SCPI détenant au moins 300 millions d’euros de capitalisation. Certaines plateformes dédiées vous permettent même de consulter une comparaison des SCPI.

Le rendement

Même s’il s’agit d’un facteur important pour tout business, le rendement doit être associé à d’autres paramètres, pour bien choisir une SCPI. Les statistiques ont démontré qu’en moyenne, une société civile de placement immobilier enregistre 5 % de rendement. Les chiffres les plus élevés sont généralement les résultats de récentes sociétés. Toutefois, il est important de souligner que ces chiffres peuvent changer annuellement.

Le taux d’occupation

Cette valeur indique à quel pourcentage est occupé le parc immobilier en location. Une SCPI doit au moins avoir un taux de 90 %. Les sociétés ayant un pourcentage de 95 % ou 100 %, sont évidemment à privilégier. Ces chiffres indiquent que la grande majorité des biens 66en location sont pris.

Les liquidités

Les liquidités détenues par la SCPI, appelées également report à nouveau est le cash non employé. Il s’agit d’un paramètre de sécurité important pour les investisseurs. Les liquidités permettent de réaliser des travaux de réfection sur les biens en location et garantissent une stabilité de taille pour le paiement des loyers. L’assise financière de toute organisation reste un critère de sélection important. Généralement, plus une société de placement immobilière est ancienne, plus son cash est élevé.