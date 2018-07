Home » Business Rehausse de palette : quels avantages ? quel matériau privilégier ? Business Rehausse de palette : quels avantages ? quel matériau privilégier ?

Le stockage des marchandises fait rarement partie des missions que les entreprises sous-traitent. Les responsables de sociétés cherchent toujours le meilleur moyen de mener à bien cette tâche. Ce qui conduit à les inciter à adopter la rehausse de palette qui est, en plus, une autre option pour une protection optimale des dites marchandises en transit.

Un gain de place considérable pour une grande capacité de charge

Choisir la rehausse de palette, c’est se donner un moyen pouvant supporter d’importantes charges pour le stockage de ses marchandises. Certains modèles peuvent en effet résister jusqu’à 1500 kg. Ce dispositif constitue aussi un meilleur choix pour toute entreprise souhaitant améliorer sa capacité de stockage sans penser à des travaux d’extension ou d’élévation. Cela est dû à la possibilité d’en empiler plusieurs en toute sécurité et à des marchandises bien calées. Préparer les commandes et gérer les stocks deviennent plus simple du fait d’un accès facile aux produits stockés.

La rehausse palette se distingue aussi par sa capacité à s’intégrer dans tout type de surface et d’environnement : camions, entrepôts externes et internes, lieux humides, etc. C’est possible grâce à sa résistance élevée et au fait qu’il se plie et se déplie facilement. Il y a aussi l’aisance de sa manipulation et de son remplissage, un avantage lié à sa grille à côté inclinable.

Quel est le bon matériau ?

Pour tout projet d’entreposage et de transport de marchandises sur des étagères industrielles, une rehausse en bois figurant dans ce catalogue destiné aux industriels sera un choix idéal. Il promet des espaces supplémentaires à toutes les étapes de manutention et un meilleur glissement des rouleaux.

L’acier dispose aussi de plusieurs arguments de poids, en ne citant que sa résistance et le fait qu’il soit modulable. La rehausse palette conçue avec ce matériau s’adapte aux palettes européennes et donne la possibilité de pliage à la fin de la manutention.

Il n’est pas aussi rare de trouver sur le marché des rehausses de palette en plastique, mais ceux-ci n’ont pas eu encore assez de temps pour faire leurs preuves.