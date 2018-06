Home » Maison 3 conseils pour bien préparer votre déménagement Maison 3 conseils pour bien préparer votre déménagement

Déménager pour vivre dans une ville est un véritable plaisir, mais procéder au déménagement en soi peut être un véritable casse-tête. Pour y arriver sans grande difficulté et surtout pour éviter d’avoir de mauvaises surprises, il est indispensable de bien se préparer en amont. Découvrez nos 3 conseils pour préparer et réussir votre déménagement.

Fixez la date de votre déménagement

La première des choses à faire pour un déménagement réussi, c’est de fixer la date. Cela vous permettra de prendre des mesures pour le suivi de votre courrier vers votre nouvelle adresse. Cela vous donne aussi l’occasion de prévenir des personnes susceptibles de vous aider. Vous devrez peut-être prévenir vos nouveaux voisins afin qu’ils puissent se préparer aux différents désagréments qui pourront leur être causés. Si vous fixez la date, vous pourrez remplir les formalités concernant le téléphone ; l’électricité, le gaz, etc. Par ailleurs, pour trouver un déménagement, il vous faudra fixer la bonne date. Certaines périodes de l’année sont trop chargées et trouver une entreprise peut s’avérer difficile ou onéreux. Trouver la bonne date est alors indispensable.

Préparez vos cartons

Il est indispensable de faire ses cartons lorsque l’on veut déménager. La première étape consiste à trouver des cartons assez solides pour contenir vos affaires. Par la suite, il faudra faire le tri dans vos effets. Vous pourrez alors jeter ou donner les affaires que vous n’utiliserez plus et faire la part entre les objets fragiles, ceux que vous utilisez régulièrement, et ceux que vous n’utilisez que rarement. Vous pourrez donc remplir vos cartons petit à petit en commençant par les affaires que vous utilisez rarement. Pour tout rassembler, une seule journée ne vous suffira pas. En commençant tôt, vous aurez le temps d’emballer sereinement vos affaires et d’étiqueter les cartons pour vite retrouver les choses dont vous aurez besoin rapidement dans votre nouveau chez vous. Faire vos cartons est donc la deuxième chose à faire pour que votre déménagement se passe bien.

Trouver un bon déménageur

Lors de votre déménagement, plusieurs problèmes peuvent survenir. Il peut arriver que certaines de vos affaires soient perdues si le camion n’est pas assez grand et doit faire plusieurs aller-retour, le prix d’un déménagement en dépend. Certains déménageurs sont aussi des arnaqueurs et peuvent disparaitre avec toutes vos affaires. De nombreux cas sont déjà survenus. Il est donc primordial que vous choisissiez correctement votre déménageur. Cela vous évitera les mauvaises surprises et vous mettra à l’abri des arnaques.

Pour choisir votre déménageur, vous devez vous renseigner correctement sur le déménageur. Assurez-vous que l’entreprise a de l’expérience et ne disparaitra pas du jour au lendemain. Vous devrez aussi vous assurer que l’entreprise possède des camions pouvant contenir vos affaires d’un coup et, si vous en avez besoin, que les déménageurs pourront porter vos cartons et les décharger. Le bon déménageur est la clé pour déménager sans mauvaise surprise.

Bien préparer son déménagement n’est pas une tâche facile. Mais en vous faisant accompagner du bon professionnel et surtout avec une bonne organisation, tout se passera bien.