Home » Business Les avantages des coques déjeuners Business Les avantages des coques déjeuners

L'invention du chèque déjeuner a été une révolution pour tous. Que ce soit pour les employeurs ou pour les salariés, tout le monde est gagnant avec ce système et rares sont les personnes ne souhaitant pas en bénéficier car cela constitue un gain de pouvoir d'achat assez conséquent. A une époque où manger sainement est pour certains une utopie, l'utilisation de chèques déjeuner peut être une solution.

Les avantages des chèques déjeuner pour les salariés

Le chèque déjeuner a été conçu pour faciliter le repas de midi des travailleurs. C'est pourquoi rares sont les structures n'acceptant pas ce type de paiement. Un détenteur de chèques up déjeuner pourra aussi bien manger au restaurant, se procurer un sandwich dans une boulangerie que se confectionner un repas dans un supermarché. Contrairement aux idées reçues, les chèques ne sont pas réservés aux restaurants. Côté finance, le montant du chèque peut être pris en charge jusqu'à 60% par l'employeur et pas moins de 50%. Le salarié ne paie donc réellement son repas à un demi tarif. les dernières innovations technologiques ont permis d'améliorer les systèmes de paiement en permettant notamment de payer grâce à une carte électronique au format carte bancaire. De plus, il existe de nombreux avantages et de bons plans régulièrement.

Les avantages des chèques déjeuner pour les employeurs

Associations, comités d'entreprise, entreprises… peuvent proposer des titres restaurant. Le premier avantage est la possibilité d'augmenter le pouvoir d'achat de ses salariés sans toucher aux salaires. On le sait, toute augmentation de salaire pèse lourd sur la trésorerie des entreprises. L'utilisation de chèques déjeuner permet donc aux entreprises de procurer un réel avantage à ses salariés tout en ne grèvent pas les finances. Il existe même une exonération des charges fiscales et des cotisations sociales à hauteur de 5,43€ par chèque déjeuner. Tout le monde, salarié comme employeur, y trouve donc son compte.