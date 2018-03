Home » Web / Hi-tech Comment assurer une bonne notoriété à votre application ? Web / Hi-tech Comment assurer une bonne notoriété à votre application ?

Les applications font partie intégrante de notre quotidien via les smartphones. Elles permettent de nous rendre la vie plus simple et de nous faire gagner un temps précieux. De plus en plus innovantes, le marché de l’application ne cesse d’évoluer. C’est pourquoi, il est important de faire un pause et de prendre en compte quelques détails qui vous permettront d’améliorer la notoriété de votre application.

Fidéliser le client

Un client fidèle contribuera à la bonne réputation de votre application et vous assurera une augmentation de votre chiffre d’affaires. C’est pourquoi, il est important d’en prendre soin et d’être sans cesse en quête de nouveaux consommateurs.

Dans un premier temps, il ne faut jamais oublier que le client est roi. C'est pour cela qu'il doit pouvoir donner fréquemment son avis sur votre application. Pour cela, optez pour des sondages en lignes sur différentes thématiques comme la sortie d'un nouveau produit, une modification du fonctionnement, un sponsoring avec une nouvelle marque… Ils pourront ainsi donner leur avis, vous orientant ainsi vers la décision la plus judicieuse à prendre, et vous créerez également un lien avec ce dernier.

De plus, vous pouvez créer une newsletter qui tiendra informés vos clients des dernières actualités. C’est un bon moyen pour rendre votre application vivante.

Enfin, n’hésitez pas à organiser des jeux concours afin d’attirer de nouveaux utilisateurs et faire connaître plus amplement votre produit.

Rapidité et fluidité

La fonctionnalité de votre application est un des points les plus importants. En effet, cette dernière doit, en plus d’être utile au quotidien, être opérationnelle pour l’utilisateur à n’importe quel moment de la journée et dans n’importe quelles circonstances. Pour cela, n’hésitez pas à faire de nombreux tests avant de la mettre en ligne ou de faire des mises à jour afin d’éviter ces fameux bugs qui hantent les utilisateurs. Développer une application n’est pas très compliqué, mais il faut tout de même un certain savoir-faire.

Vivre dans l’ère du temps

Si vous souhaitez que votre application suive une croissance positive, elle devra alors s’adapter aux différents mouvements de la société qui l’entoure. N’hésitez pas à innover de nouveaux points et des nouvelles fonctionnalités pour donner envie à l’utilisateur de la tester. Favorisez les mises à jour qui, malgré qu’elles demandent du temps au démarrage, permettent à votre application par la suite de fonctionner correctement.