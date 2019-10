Home » Finance Obtenir un crédit sans justificatif, comment ça marche ? Finance Obtenir un crédit sans justificatif, comment ça marche ?

Le crédit sans justificatif est un crédit bancaire encore très peu connu du grand public, mais qui peut s’avérer très utile pour réaliser certains projets. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le crédit sans justificatif n’est pas un crédit facile à obtenir. Dans cet article, nous vous disons tout sur le crédit sans justificatif et comment l’obtenir.

Qu’est-ce qu’un crédit sans justificatif ?

Le crédit sans justificatif est un crédit attribué sans précision aucune du projet dans lequel il servira. Autrement dit, l’organisme de prêt ne vous demandera pas d’informations précises sur ce que vous envisagez de faire avec la somme découlant du crédit. Vous n’aurez pas à préciser ce que vous voulez faire avec l’argent, car vous avez la totale liberté d’en disposer comme vous le voulez. Pour obtenir un crédit ici, vous n’aurez pas à établir un business plan. Vous n’aurez pas non plus à faire les gymnastiques habituelles pour convaincre l’organisme de l’importance de votre projet.

Obtenir un crédit sans justificatif : comment procéder ?

Le crédit sans justificatif n’étant pas un crédit plus facile à obtenir, il y a aussi des conditions importantes que l’emprunteur doit respecter. L’une des premières conditions qui vous donneront accès au crédit sans justificatif est votre capacité de remboursement. Dans la plupart des cas, l’organisme de crédit exige que celui qui demande le crédit sans justificatif ait une bonne capacité de remboursement. Puisque l’organisme ne sait pas avec précision ce que l’argent servira à faire, il ne peut pas compter sur les possibles bénéfices d’un investissement.

Une autre condition impérative qui pourrait vous permettre d’obtenir un crédit sans justificatif est votre crédibilité à payer selon les échéances. Pour les banques, il ne suffit pas de pouvoir rembourser tout court. Il faut pouvoir rembourser à temps et pour cela, il faut avoir un emploi et un salaire stables qui garantissent le paiement en règle. Comme preuve de votre crédibilité, l’organisme de crédit peut exiger que vous ayez un CDI et que vous justifiez d’une bonne ancienneté. Si vous êtes à votre propre compte, votre entreprise doit bien fonctionner et avoir des recettes consistantes.

Pour obtenir un crédit sans justificatif, il est essentiel de prouver sa solvabilité par tous les moyens. Il est vrai que votre capacité de remboursement vous fera marquer des points, mais elle n’est pas le seul facteur qui entre en jeu. La banque pourra vérifier votre solvabilité par d’autres moyens en interrogeant vos actions sur votre compte. Si vous êtes un emprunteur qui se retrouve à découvert 2 mois sur 3, votre cas risque d’être plus complexe. Pour être un bon prétendant au crédit sans justificatif, vous devez faire souvent des actions saines sur votre compte comme épargner régulièrement.

Obtenir un crédit sans justificatif peut être très facile si vos revenus mensuels sont bons. Cependant, chaque organisme avec ses exigences. Certains organismes de crédit peut être très flexibles, alors que d’autres n’acceptent aucun compromis lorsque vous ne remplissez pas toutes leurs conditions.