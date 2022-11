Peut-on acheter du Bitcoin en carte bleue ?

Vous avez pour projet d’investir dans les crypto monnaies comme le Bitcoin, mais ne savez pas comment en acheter ? Aujourd’hui, il vous est tout à fait possible d’acheter des crypto et du Bitcoin (BTC) avec votre carte bancaire (CB). Il est désormais devenu très simple d’investir dans la crypto et le Bitcoin via ce moyen de paiement rapide et sécurisé. Mais pour cela, vous verrez qu’il vous faut vous rendre sur des plateformes spécialisées. Alors, sans plus attendre, découvrez qu’il est possible d’acheter du Bitcoin en carte bleue et comment procéder.

Pourquoi acheter du Bitcoin en carte bleue ?

Pour acheter Bitcoin, plusieurs solutions s’offrent à vous. Mais celle qui va nous intéresser aujourd’hui, c’est l’achat de Bitcoin par carte bleue ou carte bancaire. Pourquoi procéder ainsi et acheter du Bitcoin en carte bleue ? Le marché des crypto monnaies se diversifie et il est désormais possible d’acheter du Bitcoin en carte bleue, mais en quoi est-ce intéressant ?

La première chose qui a poussé les plateformes spécialisées à autoriser l’achat de crypto comme le Bitcoin par carte bancaire, c’est bien sûr le côté instantané de la transaction. Le paiement de Bitcoin, via carte bancaire, est plus que rapide, puisqu’il est instantané. Ce moyen de paiement représente une solution parfaite pour ceux qui souhaitent acheter de la crypto comme le Bitcoin rapidement.

Notamment dans les moments où le prix du Bitcoin baisse subitement. Il faut être réactif et mettre toutes les chances de son côté pour acheter du Bitcoin au bon moment. En ça, l’achat de Bitcoin par carte bleue représente la solution rêvée pour tous les traders et amateurs de crypto-monnaies. De manière générale, les cartes bleues, Mastercard et Visa sont acceptées par les plateformes spécialisées pour acheter de la crypto comme le Bitcoin.

Mais les avantages de l’achat de Bitcoin en carte bancaire ne s’arrêtent pas là. Puisque, contrairement à un virement qui peut prendre plusieurs jours pour recevoir ses cryptomonnaies, le paiement par carte bleue, lui, est exécuté et acheminé rapidement. Ainsi, lorsque vous faites l’achat de crypto-monnaies comme le Bitcoin sur une plateforme via carte bleue, vous les recevez instantanément.

Comment acheter du Bitcoin en carte bleue ?

Vous l’aurez compris, l’achat bitcoin cb n’est pas une chose compliquée à réaliser, bien au contraire même. Acheter des crypto-monnaies est devenu très simple, au même titre que n’importe quel autre produit sur internet. Il vous faut simplement être un minimum renseigné sur les crypto-monnaies et le Bitcoin et trouver une plateforme spécialisée.

Vous verrez que des plateformes spécialisées dans l’achat de crypto-monnaies, il en existe un paquet. Faites juste en sorte que cette dernière accepte bien les paiements en carte bancaire. Aussi, vous retrouverez des plateformes d’achat BTC comme Binance, Etoro, Bitpanda et bien d'autres, pour l’achat de cryptomonnaies comme les Bitcoins.

Une fois acheminé sur la plateforme dédiée à l’achat de BTC, il vous suffira d’écrire le montant en euros que vous souhaitez investir dans les Bitcoins et de renseigner les informations de votre carte bleue. Un peu comme n’importe quel site d’achat en ligne finalement.

Une fois l’opération validée par votre banque, vous devenez titulaire de Bitcoin. Attention tout de même niveau sécurité à bien faire attention à la plateforme sur laquelle vous comptez réaliser l’achat de crypto-monnaies comme les Bitcoins. Il faut surtout bien vous assurer d’être sur une plateforme fiable et reconnue pour acheter des Bitcoins. Alors, pour l’achat de crypto-monnaies comme les Bitcoins, renseignez-vous en amont.