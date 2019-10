Home » Business L’expert-comptable, un atout pour votre PME Business L’expert-comptable, un atout pour votre PME

Toute entreprise, quel que soit son statut juridique, quelle que soit sa forme sociétale, tout business est soumis à des obligations juridiques, fiscales, comptables, sociales. Alors, certes, ces obligations peuvent être menées par le chef d’entreprise lui-même mais la maitrise de toutes ces obligations n’est pas donnée à tout le monde… Et un chef d’entreprise n’est pas forcément omniscient ni omnipotent. La solution peut résider dans l’embauche d’une personne dédiée à ce travail, mais cela peut représenter un coût non négligeable. Alors il reste une troisième solution : externaliser. Et en la matière, le travail ne peut être confié qu’à un cabinet d’expertise comptable. Oui, mais, un expert-comptable c’est quoi ?

L’expert-comptable

L’expert-comptable est, avant tout, un professionnel de la comptabilité qui a suivi huit années d’études supérieures. Adhérent à l’ordre des experts-comptables, il est soumis à des règles de déontologie professionnelle. Il est, par exemple, soumis à un secret professionnel. Sa formation lui a également donné de sérieuses compétences en fiscalité, et droit des sociétés et en droit du travail. Ce qui lui permettra de remplir ses nombreuses missions.

Quels travaux peuvent être réalisés par votre expert-comptable ?

Comme vous avez dû le comprendre, la palette d’intervention de l’expert-comptable est assez grande. Aussi nous ne vous donnerons pas une liste exhaustive de ses missions. Mais, principalement, sur le plan comptable il pourra s’assurer de la tenue de votre comptabilité ainsi que de la réalisation de votre bilan comptable, de votre compte de résultats et des outils de gestion tel que les soldes intermédiaires de gestion. Sur le plan fiscal, il sera à même de réaliser vos déclarations de TVA, d’impôts sur les sociétés, CFE et même vos impôts personnels. Au niveau juridique, il pourra se charger du dépôt de vos comptes, de vos statuts, immatriculation ou dissolution. Enfin, au niveau social, il sera à même de s’occuper de vos salariés comme de vous-même.