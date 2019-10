Home » Immobilier Pourquoi faire appel à une courtier immobilier à Saint-Étienne ? Immobilier Pourquoi faire appel à une courtier immobilier à Saint-Étienne ?

Le rôle du courtier en immobilier consiste à mettre en relation ses clients, avec des organismes bancaires, pour obtenir le meilleur financement possible en vue de l’achat d’un bien immobilier.

Quels sont les avantages offerts par un courtier en immobilier à Saint-Étienne ?

Le courtier en immobilier à Saint-Étienne est un spécialiste dont la force est de connaître parfaitement sa région et les organismes de financement. Il est inscrit à l’ORIAS, qui est le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

Le courtier établit un devis gratuit

Le courtier immobilier vous reçoit et étudie votre dossier. Il est expérimenté et instaure un climat de confiance qui l’aide à mieux cerner vos attentes. Il établit ensuite un devis gratuit et ne sera rémunéré que si la transaction est menée à son terme. Vous n’avancez pas d’argent.

Comment le courtier obtient-il le financement le plus intéressant ?

Le courtier immobilier, à Saint-Étienne, est en contact avec l’ensemble des organismes de crédit et d’assurances. Il propose donc votre dossier à chaque établissement et mène les négociations à votre place. De plus, sa position auprès des assureurs de prêts immobiliers lui permet d’obtenir les meilleurs taux d’assurances. Cette opération peut vous faire économiser plusieurs milliers d’euros sur le coût total du crédit.

Quand doit-on faire appel à un courtier immobilier à Saint-Étienne ?

Le courtier immobilier intervient en tant qu’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP). Ce titre constitue une certification de ses accréditations. Il gère à votre place l’ensemble des démarches auprès des banques et des assureurs. Vous pouvez faire appel à ses services lors d’un achat immobilier bien sûr, mais également si vous rénovez votre habitation ou si vous souhaitez renégocier votre emprunt initial. Il est aussi amené à gérer les rachats de la part d’un conjoint dans les divorces, ou d’un parent en cas de donation ou de succession.

Donner mandat à un courtier, à Saint-Étienne, c’est vous adresser à un professionnel qui vous fera gagner du temps et de l’argent !