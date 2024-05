Législation et normes : le cadre réglementaire du recyclage des huiles alimentaires

Dans le contexte actuel où la préservation de la planète est un enjeu principal dans de nombreux pays, le recyclage apparaît comme un processus essentiel. Il ne s'arrête pas seulement aux matières de fabrication comme le plastique, mais s'étend désormais aux denrées alimentaires comme les huiles. Afin de garantir leur réutilisation responsable, des normes régionales et internationales ont été mises en place. Si vous vous sentez préoccupé par le recyclage d'huiles alimentaires, prenez-en connaissance dès maintenant ici.

Les directives européennes sur le recyclage des huiles alimentaires usagées

Dans l'optique de promouvoir la protection de l'environnement et de la santé publique, le Parlement de l'Union européenne a établi des directives. D'un point de vue global, celles-ci ont pour objectif de réduire la production de déchets tout en minimisant l'incidence de leur gestion. L'une des directives les plus strictes en la matière est celle du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (Directive 2008/98/CE). Elle traite de plusieurs types de déchets, mais traite le cas particulier des huiles usagées dans l'article 21. Avant de faire appel à une entreprise de collecte d'huile usagée, il convient donc d'être informé concernant les dispositions prises.

Avec la Directive 2008/98/CE, les États membres de l'Union européenne s'engagent à prendre des mesures pour assurer que :

les huiles usagées sont collectées séparément ,

, elles sont traitées par des opérations de recyclage visant à la régénération ou mieux,

les huiles usagées aux caractéristiques différentes ne sont pas mélangées au risque d'empêcher leur recyclage.

Dans la Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, le Parlement européen promeut l'utilisation de biocarburant produit à base d'huile alimentaire usagée.

Certifications et normes de qualité pour le traitement de ces huiles

Afin de pouvoir garantir la qualité des produits du recyclage, le traitement des huiles usagées est soumis à des normes et des certifications. Le 1er janvier 2022, le décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021 (JORF n° 0253 du 29 octobre 2021) et l'arrêté ministériel du même jour sont entrés en vigueur. Ils viennent définir le cahier des charges des éco-organismes auxquels la mission de collection et de recyclage des huiles usagées est confiée.

Au plan international, la certification ISCC Plus (International Sustainability & Carbon Certification) est l'une de celles qui permettent d'identifier les meilleurs éco-organismes. Elle est la garantie que l'organisme respecte le standard international de durabilité dans tout son processus de collecte, de transport et de transformation des huiles usagées.

Plus généralement, la certification qualité 9001 est une marque qui atteste de l'efficacité du système de gestion des huiles usagées mis en place par l'organisme. Elle permet ainsi d'assurer une meilleure fiabilité et une meilleure transparence des organismes dans leurs opérations de recyclage.

Des normes techniques spécifiques telles que la norme EN 14 214 sont également en vigueur. Elle vient notamment établir les critères de qualité que doivent remplir les huiles alimentaires recyclées utilisées dans la production de biocarburants. Les établissements de recyclage qui respectent ces normes et disposent de ces certifications participent activement à la promotion de pratiques durables.

Influence des normes environnementales sur les procédés de recyclage

Les normes environnementales nationales et internationales ont un impact significatif sur les procédés de recyclage des déchets usagés. Elles ont pour objectif premier la réduction de l'influence encore trop grande de certaines pratiques sur l'environnement.

En ce sens, ces normes posent généralement des limites sur les émissions de gaz à effet de serre dans le processus de recyclage. Elles encouragent plutôt le développement et l'utilisation de technologies écoresponsables pour une gestion plus efficace des déchets comme les huiles usagées. De plus, les normes environnementales préconisent leur réutilisation dans la fabrication de nouveaux produits pour la mise en place d'une économie circulaire.

Défis et solutions pour la conformité dans le secteur du recyclage des huiles alimentaires

Malgré la présence de nombreuses normes et directives, le secteur du recyclage des huiles alimentaires fait encore face à de nombreux défis. En effet, il n'est pas toujours évident de remplir tous leurs critères tout en s'assurant de respecter une approche écoresponsable. C'est notamment le cas dans la gestion des huiles alimentaires usagées qui peuvent contenir des éléments toxiques. Cependant, il demeure possible de mettre en place des technologies de purification plus avancées pour s'en débarrasser et éviter tout risque de contamination environnementale.

De plus, en raison de l'insuffisance des contrôles de qualité dans le secteur, les normes ne sont pas toujours respectées. Afin d'y remédier de façon efficace, il est nécessaire d'instaurer des contrôles inopinés et réguliers tout le long du processus de recyclage.