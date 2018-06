Home » Actu Services d’aide à la personne : mode d’emploi Actu Services d’aide à la personne : mode d’emploi

Les services d’aide à la personne apportent une assistance aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques. Il existe deux types de services à la personne : les services principaux et les services annexes. Les services à la personne peuvent être effectués à domicilie, à destination de votre domicile ou dans votre environnement immédiat. Autrefois considérés comme de petits boulots et mal rémunérés, les services à la personne sont de plus en plus revalorisés ces dernières années. Des rapports annuels et des études insistent désormais sur leur importance. Bien que la rémunération reste faible, de nombreuses formations aux services à la personne sont organisées. Dans cet article, vous trouverez davantage d’informations au sujet des services à la personne.

Besoins liés aux services à la personne

Le développement des services à la personne à Bordeaux est lié à une augmentation des besoins au cours de ces dernières années. On distingue plusieurs types de besoins : les besoins liés aux publics fragilisés et les besoins des autres publics. Les publics fragilisés sont constitués des personnes en situation d’handicap, des personnes âgées, des enfants de moins de 3 ans… Cette catégorie de personnes a surtout besoin de petits travaux ménagers, de soins infirmiers entre autres. Les autres publics regroupent les célibataires, les jeunes couples qui souhaitent améliorer le rapport vie personnelle-vie professionnelle

Avantages des services à la personne

Les services à la personne présentent l’avantage d’améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes. Par ailleurs, ils ont apporté une solution au problème du chômage depuis quelques années. Une étude réalisée sur sept familles professionnelles a révélé qu’un peu plus d’un million d’emplois avaient été créés grâce aux besoins liés aux services à la personne. On a relevé 446000 postes d’assistants maternels, 268000 postes pour les professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive, 186 000 postes d’aides-soignants et 145000 postes d’infirmiers. Des études montrent que les services à la personne contribueront certainement à 42% à la création de nouveaux emplois d’ici quelques années.