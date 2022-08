Des idées de cadeaux pour les écolos

Au vu de la dégradation et de la crise climatique, de plus en plus de personnes sont conscientes de l’importance de la protection environnementale. Et en devenant écolo, on devient un peu exigeant sur les matières, quel que soit l’objet. Et si on voulait offrir un cadeau, il faut être sélectif, que l’on soit soi-même écolo ou si le destinataire en est un. Heureusement qu’il existe plusieurs options. Quelques exemples dans cet article.

Sac en tissu personnalisé avec prénom

En tant qu’écolo, faire ses courses avec un sac en plastique n’est plus une option. Un sac tissu personnalisé prénom est ainsi un cadeau très symbolique pour quelqu’un soucieux de l’environnement. C’est aussi une option pour sensibiliser le destinataire si ce n’est pas son cas.

A lire en complément : Quel cadeau offrir pour la fête des Mères ?

Ce type de sac se décline sous plusieurs modèles, et bien sûr, les tissus diffèrent en fonction de l’usage souhaité. En effet, il est possible de personnaliser des sacs en tissus pour les courses, des sacs à pain, des sacs de plages, etc. Le concepteur va proposer le tissu, notamment son poids, en fonction de sa destination.

Les sacs en tissu avec logo sont aussi parfaits pour les entreprises qui veulent offrir des cadeaux zéro déchet à leur client ou à leur personnel. Dans ce cas, elles peuvent demander des sacs en tissu avec logo ou des sacs publicitaires.

A lire également : Dossier sur les jouets à risque pour les bébés

Box bio ou zéro déchet

Plusieurs magasins proposent actuellement des box bios ou des box zéro déchet. Avec plusieurs options dans chaque box, il constitue une idée de cadeau originale et utile.

Dans les box bios, on peut trouver une variété de fruits et légumes ou de plantes avec lesquelles l’utilisation de produits chimiques n’a pas sa place. Mais il y a également une large gamme d’objets biodégradables, en pack ou au choix. Si le budget ne le permet pas, on peut aussi acheter une pièce unique.

Dans le coffret zéro déchet, il peut y avoir différents gadgets relatifs à l’écologie, notamment des objets qui permettent de réduire la consommation de ressources naturelles. À titre d’exemple, les kits permettant de réduire la consommation d’eau, des ustensiles en bambou, des objets recyclés, etc.

Carte-cadeau écolo

Que le destinataire soit en transition ou un écolo dans l’âme, une carte-cadeau éco responsable est une des meilleures options comme présent. En fait, avec cette carte, il peut s’offrir les réelles choses dont il en a besoin dans ce mouvement zéro déchet. Cette option est plutôt courante pour les entreprises et associations œuvrant dans la lutte contre la crise climatique. Là, il peut s’agir d’un cadeau d’entreprise, mais ce sont aussi ces entreprises (si commerciales) qui proposent différentes options pour les cartes-cadeaux.

Par ailleurs, les possibilités sont multiples puisque les enseignes écologistes sont de plus en plus nombreuses. Avec les différentes sensibilisations et la prise de conscience de tous, la protection de l’environnement est actuellement une cause qui tient à cœur un bon nombre de la population.

Dans ce cadre, on peut offrir des tickets resto dans un lieu engagé, proposer des expériences éco-friendly en guise de cadeau, etc.