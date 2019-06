Home » Finance Crédit à la consommation : les taux bas maintiennent l’intérêt des Français Finance Crédit à la consommation : les taux bas maintiennent l’intérêt des Français

Avec le coût de la vie qui devient de plus en plus élevé, de nombreux Français recourent au crédit à la consommation. Heureusement, les banques proposent des taux d’intérêt de plus en plus bas. Découvrez dans cet article l’avantage des taux d’intérêt bas pour les Français.

Qu’est-ce qu’un crédit à la consommation ?

Le crédit à la consommation est un crédit exceptionnel composé par les prêts alloués aux particuliers par les institutions bancaires. Les prêts immobiliers ne font pas partie du crédit à la consommation. Le crédit à la consommation est soumis à un taux dénommé TAEG (Taux Annuel Effectif Global). Plusieurs types de crédit consommation sont disponibles auprès des établissements concernés. Il s’agit du crédit auto, du crédit renouvelable, du prêt personnel et du prêt travaux. Le TAEG varie en fonction du type de crédit à la consommation. Chaque type de crédit à la consommation vise à aider les Français à la réalisation de leurs projets.

Les caractéristiques du prêt personnel

Le prêt personnel est le crédit à la consommation le plus sollicité. En effet, il s’agit d’un crédit à la consommation exceptionnel. D’abord, pour l’obtenir, aucune preuve de projet ne vous est exigée. Ensuite, pendant toute la durée où vous bénéficiez de ce prêt, vous payez un taux d’intérêt unique. Enfin, tous les organismes de crédit proposent ce type de crédit à la consommation. Cela permet de l’obtenir facilement. Le prêt personnel a d’autres appellations selon l’établissement qui l’octroie. Ainsi, il est encore appelé prêt trésorerie, besoin d’argent…

Les caractéristiques du crédit auto

Le crédit auto est également l’un des crédits à la consommation les plus prisés par les Français. Vous pouvez obtenir ce crédit pour investir dans l’achat d’un véhicule, d’une moto, d’un camping-car… Il existe deux sortes de crédits auto : le crédit auto neuve et le prêt auto d’occasion. L’octroi du crédit auto neuve est assujetti à la justification de l’achat d’une voiture neuve. Par contre, pour bénéficier d’un prêt auto d’occasion, vous n’êtes pas obligé de présenter un justificatif d’achat.

Caractéristiques du prêt travaux et du crédit renouvelable

Le prêt travaux est un crédit accordé pour le financement de travaux concernant les habitations. Il peut s’agir d’une rénovation, de travaux de tapisserie… Ce crédit à la consommation est très intéressant sur divers plans. Non seulement vous bénéficiez d’un taux d’intérêt faible, mais vous avez la possibilité d’avoir un prêt élevé selon vos besoins. Le crédit renouvelable quant à lui est un prêt très controversé. En effet, durant toute la période où vous en bénéficiez, le taux d’intérêt n’est pas souvent fixe.

Les avantages des taux d’intérêt bas pour les Français

La baisse des taux d’intérêt liés au crédit à la consommation a un impact positif sur l’économie. En effet, cela permet aux particuliers d’accéder plus facilement aux divers prêts banquiers inclus dans ce crédit. Aussi bien les entreprises que les ménages investissent dans des projets qui leur génèrent des revenus. Cela en fin de compte contribue à la croissance économique.

Le crédit à la consommation est un produit exceptionnel qui permet aux Français de réaliser aisément leurs différents projets.