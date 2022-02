Home » Mode Comment mettre un nom sur un vêtement ? Mode Comment mettre un nom sur un vêtement ?

De nombreuses raisons peuvent vous amener à vouloir mettre un nom sur un vêtement. Que ce soit pour les enfants comme pour les adultes, il existe plusieurs possibilités pour personnaliser son habit. Vous avez un large choix. Alors, comment mettre un nom sur vêtement ? Découvrez-le ici.

Mettre un nom sur le vêtement soi-même

Pour mettre un nom sur un vêtement, il est nécessaire de commencer à choisir un type d’étiquette à utiliser. Il y en a plusieurs et vous avez le choix entre une étiquette autocollante, thermocollante ou à coudre.

Quand vous aurez défini votre type d’autocollant, voici comment procéder :

Étiquette autocollante : pour commencer, il faut s’assurer que l’endroit où vous appliquez l’étiquette est bien propre et sec. Ensuite, placez-la convenablement afin qu’aucune partie ne déborde. Aussi, essayez de ne pas avoir de bulles d’air sous les étiquettes.

Étiquette thermocollante: fabriquée en matière plastique, elle se colle sur le vêtement lorsque vous la posez là-dessus. Pour cela, il faut mettre l’étiquette sur l’habit et grâce à un fer à repasser, fixez-la avec de la chaleur. Il faut généralement attendre une journée pour que la colle puisse refroidir et tenir complètement au vêtement.

Contrairement aux 2 autres types d’étiquettes, celle à coudre ne possède pas de colle. Il faut la broder ou écrire soi-même le nom souhaité.

Mettre son nom sur le vêtement en ligne

Les étiquettes personnalisées sont évidemment la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre un nom sur son vêtement. Elles sont faciles à poser et arrivent à résister autant au lavage qu’au séchage. C’est l’idéal pour les habits d’enfants vu que ça passe beaucoup à la machine. Ces étiquettes sont disponibles sous toutes les formes à différents prix. De ce fait, une fois votre étiquette personnalisée choisie, voici quelques étapes à suivre pour mettre le nom sur votre vêtement :

choisir une quantité d’étiquette,

définir le type de police pour l’écriture du nom,

écrire le nom, logo, dessin…

choisir la couleur.

Ainsi, une fois que votre commande est validée, vos étiquettes sont imprimées et expédiées dans votre boîte à lettres.

L’autre possibilité pour vous faire écrire un nom sur un vêtement est de contacter un atelier artisanal le plus proche de chez vous. Ce sont souvent des experts dans l’impression de nom sur vêtements et autres tissus textiles. La tâche est accomplie avec des machines numériques de technologies avancées pour garantir une bonne qualité de votre commande.

Que ce soit de l’impression numérique, de la sérigraphie ou de la broderie, ces ateliers pourront vous orienter sur la technique d’impression la mieux adaptée. Ainsi, après avoir pris connaissance de tous les détails de votre commande, un devis est établi. Au final, vous aurez vos étiquettes sur mesure.

En sommes, il faut souligner que différentes méthodes existent pour mettre un nom sur un habit. Vos étiquettes peuvent être de tout type avec les formes et les couleurs qui vous conviennent. Alors, si vous tenez à marquer vos vêtements, il n’y a plus aucun mystère autour du sujet.