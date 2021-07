Home » Tech Comment faire un dépliant sur Google Docs ? Tech Comment faire un dépliant sur Google Docs ?

Un dépliant est une simple feuille de papier dépliée sur laquelle est imprimé un contenu publicitaire. Les dépliants contiennent des informations concernant un événement, un produit ou une entreprise à venir. Il n’est pas difficile de réaliser un dépliant. Vous pouvez facilement le faire sur Google Docs. Pour apprendre à créer un dépliant avec Google docs, lisez cet article jusqu’à la fin.

Réaliser un dépliant en utilisant Google Docs

Étape 1 : Ouvrez Google Documents

Pour réaliser votre dépliant, il vous suffit d’accéder à https://docs.google.com/ et d’ouvrir Google Docs. Toutefois, si vous n’avez pas un compte Google, vous ne pourrez pas utiliser Google Docs. À cet effet, chercher l’interface vous permettra d’en créer un.

Étape 2 : Ouvrez la galerie de modèles

Après vous être connecté avec votre compte Google, vous verrez l’aperçu de la galerie de modèles dans la section supérieure de la page. Cliquez sur la galerie de modèles et vous serez dirigé vers la galerie où tous les modèles prédéfinis de dépliants sont classés dans la section spécifiée.

L’utilisation des modèles Google Docs sera un excellent choix, ce qui peut vous faire gagner du temps. Ensuite, vous pouvez sélectionner l’un des modèles prédéfinis que vous aimez et l’utiliser comme base du nouveau dépliant.

Étape 3 : Modifier le Flyer

Une fois, le modèle ouvert dans l’éditeur Google, vous pouvez modifier le titre, le texte et les graphiques à l’aide des outils de mise en forme existants.

N’hésitez pas à mettre votre créativité en valeur à cet effet.

Étape 4 : Créer de A à Z son flyer personnalisé

Avec les outils de dessin et de mise en forme, vous pouvez aussi créer des flyers sur Google Docs à partir de zéro. Il faut juste choisir « Insérer » dans le groupe d’onglets pour insérer des images, des tableaux et des graphiques à partir de votre stockage local ou cloud. Les options du menu « Format » vous permettront de modifier les styles de texte, d’ajuster l’espacement du texte, d’ajouter des colonnes, des puces et des listes…

Sur la barre d’outils horizontale, il existe des boutons rapides et des options pour modifier les styles de police, les tailles, les couleurs ou la position des formes. Vous pourrez également vous servir de cette barre d’outils. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez enregistrer le document en ligne et le télécharger avant même de passer à l’impression.

Quelques conseils pour réussir le contenu de votre dépliant

En règle générale, évitez d’utiliser plus de deux caractères. Au lieu de cela, modifiez la police d’autres manières, par exemple en la mettant en gras, en l’agrandissant ou en ajoutant de l’Italique.

Évitez l’encombrement dans votre conception. Chaque image, bouton, logo ou groupe de texte doit être entouré d’un espace. Il sera plus facile de créer cet espace blanc si vous limitez le nombre d’éléments que vous essayez d’inclure. Sélectionnez une ou deux images de haute qualité, plutôt que d’inclure toutes les images dont vous disposez. Tenez-vous-en aux points de discussion les plus importants et laissez de côté le reste.