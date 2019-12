Home » Business Pourquoi utiliser une mini chargeuse sur un chantier ? Business Pourquoi utiliser une mini chargeuse sur un chantier ?

Aujourd’hui, la plupart des travaux de chantiers ne se font plus à la main, mais beaucoup plus à la machine. En effet, nous sommes à l’ère de l’innovation. Ces différentes machines rendent la tâche beaucoup plus aisée à l’homme et préservent également sa santé. Au nombre de ces machines, il y a la mini chargeuse. Elle s’emploie également sur un chantier et est dotée de certaines caractéristiques qui la rendent très utile comparativement à d’autres engins de son genre. À quoi servira réellement une mini chargeuse sur un chantier ? C’est ce que nous découvrirons au fil des prochaines lignes.

Importance de la mini chargeuse sur un chantier

La mini chargeuse est un engin de chantier bien connu des professionnels du BTP. Encore appelé Bobcat ou chargeur compact, elle est beaucoup plus prisée pour les travaux en milieu urbain. En effet, la chargeuse ne pourra pas accéder à tout type de terrain en raison de sa grande taille. C’est donc là tout l’avantage de la mini chargeuse, car elle est compacte et polyvalente. Par ailleurs, cet engin seconde souvent la mini pelle et le camion berne. C’est un engin qui servira à charger, déplacer et décharger des matériaux de poids bien plus importants. Avec le présent engin, vous pourrez aisément faire vos travaux de démolitions, concasser le béton. Aussi, il vous permet de creuser des trous avec une excellente précision.

Ainsi, vous pourrez planter vos piquets, piliers, arbres, etc. Il faut noter également qu’aucune terre ne lui est hostile. La mini chargeuse Bobcat a la potentialité de creuser même dans les endroits où les sols sont d’une dureté extrême. A cet effet, vous le verrez aux travaux de terrassement et d’excavation, sur les mines et carrières ou tout autre chantier BTP. De même, pour changer de place à de la terre ou des gravats, la mini chargeuse est toujours prête. Elle intervient également pour déplacer les gros débris. La mini pelle s’utilise aussi sur un chantier pour niveler le sol, pour enlever la neige qui obstrue une voie. Cela dit, elle vous permet d’aplanir vos surfaces. Pour ces travaux, vous pouvez penser à la location de Bobcat.

Des accessoires qui la rendent plus utile

Pour réaliser ces nombreux travaux, la mini chargeuse dispose de plusieurs accessoires. Ces accessoires existent en différentes tailles afin de se conformer aux différentes mini chargeuses. Au nombre de ces accessoires, il y a la tarière qui l’aide à faire de bons et précis forages. Les godets vont aider à charger et décharger quand la souffleuse à neige sert à déneiger. Les chenilles en acier permettent à l’engin d’être plus équilibré sur certains sols et la fourchette à plat prépare la mini chargeuse pour la manutention. Avec la lame de bulldozer, le nivellement des surfaces se fait aisément. Enfin, rien ne résistera devant le marteau hydraulique. On l’emploie pour concasser tout obstacle dur.

Bien choisir sa mini chargeuse

Pour pouvoir conduire la mini chargeuse, vous devez avoir le permis CACES R372 de Catégorie 1. Par ailleurs, que cela soit pour louer ou pour acheter votre mini chargeuse, vous devez tenir compte de certains critères. Premièrement, vous devez vous assurer que le poids de l’engin pourra vous permettre de travailler sur votre chantier. Aussi, l’engin à choisir doit être conforme à la grandeur de votre terrain. Aussi, vous tiendrez compte de sa puissance en ce qui concerne l’intensité des travaux à réaliser. En outre, vous devez bien vous assurer que les accessoires nécessaires à vos travaux pourront être compatibles avec votre engin.

Dans la foulée également, vous aurez à choisir entre une mini chargeuse à pneus ou à chenilles. Ici, vous devez savoir qu’avec les chenilles, vous vous en sortirez bien dans la boue, sur les sols rocheux, ou tout terrain complexes. Les pneus sont plutôt plus à l’aise sur les surfaces dures, plates et sèches.