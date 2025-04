Montre Quartz ou Mécanique : quelle est la différence ?

Les montres à quartz et les montres mécaniques sont deux types de montres se distinguant par leur mécanisme ainsi que par leur prix. Que choisir entre remontage manuel ou automatique ? Lors du choix d'une montre, il semble que deux écoles s'opposent pour le mouvement. Si une montre mécanique est appréciée des collectionneurs et amateurs, la montre quartz est la plus populaire sur le marché. Dans tous les cas, ces deux types de montre sont très élégantes.

Les montres quartz

La montre à quartz est connue pour sa plus grande précision contrairement à la montre mécanique qui peut dériver d’approximativement 0,3 seconde par mois. Une montre mécanique pourra dériver de manière beaucoup plus importante selon le modèle. Il est important d’opter pour des modèles de qualité telle que les montres Breitling.

A lire également : Quelles sont les chaises de bureau les plus confortables ?

Quant à son entretien, celui-ci est très simple. Il suffit uniquement de remplacer sa pile lorsque celle-ci ne fonctionne plus. De plus, le prix d’une montre à quartz est moins élevé que celui d’une montre mécanique.

Les montres mécaniques

La montre mécanique est une montre qui pour fonctionner ne nécessite pas de piles. Son énergie se fait naturellement avec les mouvements du poignet quand elle est portée. Il s’agit alors d’une montre mécanique automatique qui fonctionne grâce au remontage manuel du ressort de cette dernière à travers la tige de remontoir.

Lire également : Qu'est ce que l'assurance ?

Concernant les possibles inconvénients de ce mécanisme, le prix en fait partie. En effet, ce dernier est nettement plus élevé que pour une montre à quartz. Son mécanisme diffère et est clairement plus complexe. La précision de ce type de montre est considérée comme plus faible. Toutefois, cela ne se voit pas réellement. Le plus contraignant reste sa sensibilité aux chocs qui est importante.

Montre Quartz ou Mécanique : pour laquelle opter ?

Entre une montre mécanique et une montre à quartz, le choix reste très personnel. La majorité des amateurs de montres de luxe préféreront une montre mécanique. Ils ont cette sensation qu’un vrai mécanisme les accompagne au quotidien et qui vit grâce à leurs mouvements.

Le plus important est de prendre plaisir à porter la montre qui a été achetée ou offerte. Celle-ci sera appréciée pour son esthétisme ou pour l’histoire qu’elle raconte. Cela peut se faire à travers les valeurs qu’incarne la marque, ainsi que par les moments de la vie qu’elle peut marquer tels qu’un anniversaire ou un cadeau de Noël, voire de fiançailles.