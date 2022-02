Home » Mode Comment porter un pull manches courtes en hiver ? Mode Comment porter un pull manches courtes en hiver ?

Le pull est le vêtement phare préféré par la plupart des personnes en période hivernale. Il dégage la chaleur et est l’idéal pour braver l’hiver. Il existe plusieurs modèles, à savoir les pulls à manches longues, les pulls à manches courtes, des pulls en col rond, des pulls en col roulé, etc. Le développement ici en question sera basé sur les pulls à manches courtes. Pour bien porter ces derniers, divers aspects peuvent être pris en compte. Voici donc quelques idées pour porter un pull manches courtes en hiver.

Bien choisir son pull manches courtes

Pour être bien chic avec un pull manches courtes en hiver, il est important de bien le choisir. En effet, le pull sans manches est l’une des tendances mode de l’automne-hiver 2022. Vous pouvez le retrouver dans la plupart des magasins de mode, des e-shops de grandes marques. Ainsi, il est conseillé d’opter pour des modèles qui pourraient bien aller avec votre look de préférence. Vous pouvez choisir par exemple un pull manches courtes à épaulettes, un pull qui peut être agencé avec une chemise blanche, un pantalon jean ou même une robe.

Vous avez aussi la possibilité d’opter pour un pull uni ayant de grosses mailles munies de torsades, un pull à motif pied de poule. Le pull à manches courtes, lorsqu’il est bien choisi, peut être aussi porté seul pour un look casual sur un bon jean. Il est disponible en plusieurs couleurs, ce qui aide également à bien faire les agencements.

Porter un pull manches courtes noir et en layering

Pour bien porter un pull manches courtes en hiver, vous pouvez opter pour la couleur noire ou le style layering. Le pull sans manches noir est l’idéal lorsque vous êtes fans de cette couleur. C’est un look très simple et revêtue d’une grande efficacité. Il ajoute un plus à tout ancienne tenue. Vous pouvez le porter sur une chemise rayée, avec un pantalon évasé et un sac. Le style layering met le pull en superposition.

Autrement dit, il est porté en quatre couches. Vous mettez d’abord un haut à col, une chemise imprimée, ensuite le pull manches courtes, puis une veste tailleur. Pour améliorer le style layering, vous pouvez jouer sur la couleur de la chemise et celle du haut.

Porter un pull manches courtes court et oversize

Le pull manches courtes peut être aussi porté en style court ou oversize. Le style court est un look inspiré des années 90. Vous pouvez le porter avec un jean large comme un baggy. Ce style met en exergue le look moderne et streetwear. Cela permet d’éviter par moment le style preppy. Vous pouvez ajouter une veste oversize pour contre caler le froid. Il est également possible d’opter pour un pull manches courtes oversize.

Ce dernier est chic lorsque vous mettez une chemise sous le pull, une jupe courte et enfin un béret. Vous pouvez aussi ajouter un manteau en laine avant de sortir. C’est un look chic, très tendance qui vous protège contre le froid hivernal. N’hésitez donc plus à porter votre pull manches courtes en hiver.