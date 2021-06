Home » Loisirs Que faire à Monaco en 1 jour – Les visites incontournables Loisirs Que faire à Monaco en 1 jour – Les visites incontournables

Petite principauté, logée au bord de la mer Méditerranée, Monaco a la qualité de faire rêver la planète entière. Voitures et établissements de luxe, immobilier haut de gamme, boutiques de créateurs et restaurants étoilés rythment le quotidien de ses habitants. Vous passez dans la région et souhaitez savoir que faire à Monaco en 1 jour. Découvrez ici le guide non exhaustif des sites immanquables à visiter à Monaco en 1 jour.

Monaco en 1 jour : Le Rocher

A voir aussi : Que faire à Strasbourg lors des vacances ?

Communément surnommé Le Rocher de Monaco, ce célèbre promontoire domine la ville et le port de Fontvieille. Si lors de votre visite de Monaco en 1 jour, vous souhaitez profiter de belles vues mer, le Rocher offre une série de vues imprenables sur la mer Méditerranée. Le quartier de Monaco-Ville est un quartier historique, accueillant les bâtiments les plus anciens et le palais princier.

Visiter Monaco : Le Musée Océanographique

A découvrir également : Pourquoi l'Afrique du Sud est la destination à la mode ?

Construit à flanc du rocher mythique, le Musée Océanographique de Monaco abrite un très bel aquarium avec un total de 90 bassins hôtes de 350 espèces de poissons et de 200 espèces d’invertébrés. Créé par le Prince Albert 1er ce sanctuaire de l’univers sous-marin fait sans aucun doute partie des visites incontournables à faire à Monaco en 1 jour.

Visiter Monaco : Monte-Carlo

L’immobilier à Monte-Carlo s’inscrit parmi les plus luxueux de la planète. Célèbre pour son Casino légendaire, mais également pour ses terrasses de cafés, ses restaurants étoilés, son Opéra, ses boutiques de luxe et bien plus encore, Monte-Carlo est souvent considéré comme le quartier le plus symbolique du prestige à Monaco.

Visiter Monaco : Le Jardin Exotique

Situé au cœur du quartier du Jardin Exotique, le jardin éponyme est ouvert au public depuis la première moitié du siècle dernier. Outre ses vues mer renversantes, le jardin botanique planté d’une grande variété de plantes succulentes abrite une petite grotte située au pied de la falaise. Un jardin qui comme son nom l’indique a des airs d’exotisme des plus dépaysants.

Visiter Monaco : Le Casino de Monte-Carlo

À la question “que faire à Monaco en 1 jour”, il paraîtrait presque impossible de ne pas citer le très fameux Casino de Monte-Carlo. Il fait d’ailleurs à lui seul la renommée planétaire de la principauté. Allez défier la chance, sur les machines à sous ou sur les tapis de jeux ayant pour habitude d’accueillir certaines des plus grandes fortunes mondiales. Tenue de soirée bien évidemment exigée !

Visiter Monaco : Le Restaurant Le Louis XV – Alain Ducasse

Pour clore votre visite de Monaco en 1 jour, ne manquez pas de découvrir l’une des plus belles tables de la principauté. Parmi la liste des meilleurs restaurants étoilés de Monaco, Le Louis XV – Alain Ducasse est sans doute le plus convoité de tous. Passage incontournable des amateurs de cuisine raffinée, ce restaurant spectaculaire est titulaire de 3 étoiles au Guide Michelin.