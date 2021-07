Home » Loisirs Quelles sont les couleurs de Noël cette année ? Loisirs Quelles sont les couleurs de Noël cette année ?

Bientôt, la comptine de Noël va encore se fait entendre, et les sapins seront habillés des plus beaux accessoires de décoration comme chaque année. Si Noël est une fête aimée de tous, elle peut rapidement devenir une routine et ne plus symboliser la même chose. Pour éviter de tomber dans cette banalité, osez sortir des sentiers battus pour proposer une déco de Noël tout à fait époustouflant.

Voici proposées dans cet article, quelques belles idées de décoration pour Noël.

L’indétrônable couleur de la tradition : le rouge

La couleur par excellence de Noël est le rouge. C’est aussi la couleur de l’accoutrement du père Noël. Elle symbolise la gaieté et la charité recherchée pour ces genres d’évènements. C’est une couleur qui ne peut jamais être occultée à chaque fête de la nativité de Jésus. Ce n’est pas aussi évident de mettre le rouge de côté au détriment d’une autre couleur. À vous de trouver le juste milieu. Pourquoi pas un mariage avec le vert ?

Un clin d’œil à l’environnement : le vert

Si beaucoup décriaient à chaque fête de Noël l’abattage des sapins (qui sont de plus en plus remplacés heureusement par des sapins artificiels), leur couleur verte n’a jamais été délaissée. Le vert est une coloration douce qui est conseillée pour beaucoup d’évènements d’ailleurs. Si tel est votre goût, sachez qu’il existe des nappes ou encore des bougies de couleur verte.

Le mariage parfait avec la tradition : le blanc

La couleur blanche rappelle que la fête de Noël se déroule en plein hiver. En plus, elle s’harmonise bien avec le rouge, le vert aussi, ou encore les deux.

Imaginez-vous un instant assis sous un sapin décoré de guirlande et de boules blanches. N’aurez-vous pas l’impression de voir la neige tombée sous vos pieds ? Le blanc est très pratique pour l’embellissement et se fond facilement dans tout décor.

Un peu de luxe : l’or

L’or n’a-t-il pas sa place dans une fête qui célèbre la venue du Seigneur parmi les vivants ? Il symbolise la royauté et donne encore plus de valeur à votre décoration. Vous n’avez même pas besoin de payer des objets d’ornement en or. Des figurines ou boules d’embellissement faites avec un coloriage or suffisent. Elles ajoutent à votre décor ce grain de sable dont il a besoin pour être au top.

La douceur de Noël avec les couleurs pastel

Les couleurs pastel ont la réputation d’apporter de la fraîcheur à une décoration. Elles vous permettent de sortir de la routine traditionnelle de Noël en rehaussant votre décor tout entier. L’ajout de ses couleurs peut se faire de plusieurs manières. On vous recommande d’utiliser par exemple une douce luminosité.

Dans ce cas, il faudra acheter des lampes ou des guirlandes lumineuses que vous pourrez accrocher à des endroits stratégiques de la pièce. Vous pouvez aussi faire parler votre ingéniosité en illuminant le sapin avec des barres de lampes LED ou des spots.

N’attendez pas d’être surpris par la fête. Commencez à vous préparer très tôt pour lui donner une saveur en cette année.