Alarme maison : votre tranquillité d'esprit assurée

Les actes de cambriolage et tentatives d’intrusions sont légions ! Souvent accompagnés d’actes de violences, ceux-ci peuvent s’avérer particulièrement traumatisants. Pour pallier ce problème, l’idéal est d’installer un système d’alarme dans votre domicile. En voici les réels avantages !

Les divers rôles d’un système de sécurité

Un système d’alarme maison remplit plusieurs fonctions afin d’en assurer sa sécurité et celle de ses occupants. Son principal but est de détecter la moindre tentative d’intrusion. En cas d’intrusion avérée, le système émet un bruit retentissant pour vous alerter ainsi que le voisinage. Ce signal d’alerte peut même être envoyé à la zone de police à proximité. Ce type de système est également une mesure préventive. Généralement, la simple vue du boitier installé à l’extérieur suffit à dissuader les intrus.

Installer un système d’alarme performant pour optimiser votre confort et tranquillité

Un système d’alarme ne se limite pas à une sirène intérieure ou extérieure. Bien que ces éléments soient efficaces pour éloigner les éventuels cambrioleurs, un kit d’alarme possède d’autres avantages. En effet, les alarmes sont aujourd’hui plus innovantes, dotées de plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le capteur de gaz, le capteur d’incendie ou de fuite d’eau, la détection d’ouverture de portes et fenêtres.

Ce type de dispositif peut recouvrir une petite surface, comme une chambre, ou une surface plus grande comme un espace industriel.

Installer un système d’alarme performant pour la protection des personnes

Les systèmes d’alarme se focalisent de plus en plus sur la protection des occupants du logement. Désormais, femmes enceintes, personnes handicapées ou seniors peuvent avoir recours à un biper en cas de chute, de malaise ou d’agression. Le signal émis est directement transmis à la centrale d’écoute ou d’alarme, qui se charge d’appeler les secours au besoin.

Installation facile

Aujourd’hui, le marché propose de plus en plus de systèmes d’alarme faciles à installer, ne nécessitant que très peu, voire aucun câblage. Vous pouvez alors faire vous-même l’installation sans faire appel à un professionnel. Une option qui réduit considérablement les frais. En outre, certains modèles se montent et se démontent facilement. Cela est particulièrement intéressant en cas de déménagement.

Un système de sécurité de plus en plus fiable

Il est indéniable que l’univers des équipements de sécurité d’une maison est en perpétuelle évolution. De plus en plus fiables, ces matériels sont désormais sans risque de piratage. En effet, ils forment désormais une barrière contre les interférences, via le système d’alternance des fréquences. En outre, les modèles sont évolutifs. Vous pouvez commencer par l’acquisition du modèle de base pour y rajouter progressivement d’autres accessoires pour augmenter sa performance. La meilleure manière serait de compléter votre système d’alarme par des caméras de surveillance. Ainsi, votre maison bénéficie à la fois d’un système d’alarme et de vidéosurveillance. Le marché propose enfin des systèmes à distance, composés de télécommande, de détecteur de mouvement ou de sirènes.

Pour ce qui est de la vidéosurveillance, vous pouvez choisir les modèles de caméra avec vérification d’image ou à gestion intelligente de vos données enregistrées. Enfin, pour optimiser la praticité, les systèmes d’alarmes sur le marché sont liées à une application mobile, à télécharger sur votre Smartphone. Vous pouvez alors contrôler à distance votre système, de jour comme de nuit, 24/7.