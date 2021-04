Quelles activités faire à Monaco en 2021

Next

C’est définitivement le lieu idéal pour un touriste. Popularisé grâce à son apparition dans de nombreux films (notamment un James Bond), le casino de Monte-Carlo est certainement l’une des plus grandes salles de jeux du monde. Machines à sous, billard, tables de poker, tout est là pour vous distraire. Nous vous conseillons néanmoins de jouer avec modération. Il serait dommage de finir sur la paille à cause d’une soirée trop enjouée.

C’est un lieu dédié aux amateurs de ce type musical. Les divas, stars d’opéra à la voix extraordinaire, vous laisseront profiter de leur talent le temps d’une soirée. Mélange de théâtre et de comédie musicale, les spectacles se déroulant à l’opéra de Monte-Carlo reprennent essentiellement des classiques. Même sans être forcément amateur du genre, nous sommes certains que vous saurez apprécier la qualité du spectacle. En outre, changer d’horizons ne fera qu’enrichir votre culture.

Monte-Carlo est un quartier de la principauté monégasque. Créé en l’honneur du souverain Charles III, il n’a cessé de se développer au fil des années. Aujourd’hui reconnu comme une référence en termes d’attraction, nous vous conseillons fortement d’y faire un tour. Les deux lieux les plus marquants de ce quartier sont sans aucun doute son opéra et son casino.

La proximité de Monaco avec la mer est une caractéristique importante de la ville. Il serait dommage de la visiter sans profiter des eaux à proximité. Il est possible de nager dans les eaux à proximité de la côte. Il existe également de nombreux spots pour les surfeurs amateurs comme professionnels. Si vous avez un bateau, vous pouvez essayer d’explorer les mers et de pêcher quelques poissons. De nombreux touristes avec de bonnes bases en navigation n’hésitent pas à en louer.

La topographie de Monaco-ville est vraiment particulière. Surnommée la vieille ville, elle a été bâtie sur un rocher géant. Ce monolithe, à la fois solide et gigantesque, attisera certainement votre curiosité. Pour une agréable visite, nous vous conseillons de prendre part aux excursions et visites à Monaco . Les agences réputées proposent des balades en hélicoptère surplombant des points clés de la ville. Par exemple, imaginez-vous admirer le Jardin botanique monégasque depuis les cieux ! Il ne s’agit là que d’une des nombreuses attractions proposées.

Monaco est une ville maritime. Sa topographie, ses infrastructures et sa flore ont été influencées par cette réalité. Ainsi, pour profiter pleinement de cette ville atypique, nous vous conseillons de participer à des excursions. Il faudra également penser à prendre part à différentes activités proposées par des agences spécialisées.

