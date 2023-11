Inventés initialement pour répondre aux besoins de la population africaine, les services de mobile money s’étendent aujourd’hui sur d’autres continents. Certes, c’est un service que l’Europe peut bien se passer, mais pour pouvoir transférer de l’argent en Afrique, Orange s’est quand même attaqué au marché européen. Aujourd’hui, Orange Money s’impose comme une solution de facilité pour les transferts internationaux. Il permet d’envoyer facilement de l’argent vers la Côte d’Ivoire et c’est d’ailleurs ce sujet qui va nous intéresser aujourd’hui. Comment envoyer de l’argent en Côte d’Ivoire avec Orange Money ? Voici les détails !

Orange Money : kézako ?

Si Orange Money n’a plus aucun secret pour les Africains, pour les Français et les Européens, ça sonne nouveau. En effet, si l’on connaît Orange pour ses offres téléphoniques, internet et ses bouquets TV, le terme « Money » est un peu intrigant. Mais c’est bien ce à quoi vous pensez.

Il s’agit en effet d’un service de Mobile Banking proposé par l’emblématique opérateur Orange. Si les Européens ne connaissent pas ce service, c’est parce qu’il n’est pas disponible en Europe ou, du moins, avant.

Quoi qu’il en soit, c’est un service disponible principalement en Afrique qui consiste à transformer le numéro mobile en une sorte de carte de crédit. Ainsi, il est possible de recharger cette carte, de transférer de l’argent à une autre carte et de payer des produits et services avec. La Côte d’Ivoire fait partie des pays bénéficiaires de ce service depuis un bon nombre d'années.

Aujourd’hui, les Français et les Européens commencent à entendre parler du service. Le fait est que, si le service de transfert fonctionnait exclusivement en Afrique avant, depuis peu, il est possible d’utiliser Orange Money depuis quelques pays européens.

Mais il faut savoir que le transfert va uniquement dans un sens, c’est-à-dire depuis un compte Orange Money Europe vers l’Afrique. L’inverse ne fonctionne pas pour le moment et il est également impossible de transférer de l’argent d’un compte Orange Money Europe à un autre dans le même continent.

Envoyer de l’argent depuis la France vers la Côte d'Ivoire

Pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoir depuis la France en passant par Orange Money la procédure est très simple. Nous prenons ici l'exemple de la France étant donné que nous nous adressons aux francophones, mais la procédure reste le même partout en Europe. Voici donc comment ça fonctionne.

Il est important de préciser que l’utilisation du service Orange Money nécessite un compte utilisateur. La création d’un compte est assez simple puisqu’il suffit de se munir d’un numéro Orange Europe et d’une carte d’identité pour y parvenir. Il suffit de quelques minutes pour en arriver à bout.

Une fois que le compte est créé, l’utilisateur peut ensuite télécharger l’application Orange Money pour commencer à utiliser le service. Le reste est assez simple, bien plus facile que de transférer de l’argent d’un compte en banque à un autre.

Pour transférer l’argent, il faut déjà commencer par indiquer le numéro Orange du destinataire. Il faut ensuite indiquer la somme à envoyer dans la devise locale de la Côte d’Ivoire puis confirmer les informations.

Pour finaliser l’opération, vous serez invité à fournir une carte bancaire sur laquelle la somme à envoyer sera retirée. Il ne vous reste plus qu’à confirmer le transfert et le destinataire recevra immédiatement la somme en Côte d’Ivoire suivie d’un message de confirmation.